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Сбер в Сибири профинансировал агропромышленный комплекс на 45 млрд рублей

  • 22/09/2022, 10:45
Сибирский Сбербанк с начала года заключил кредитные договоры с агропромышленными предприятиями на общую сумму свыше 45,5 млрд рублей.

банкиПочти половина из этой суммы было выдано в рамках программы господдержки. При этом общий кредитный портфель для компаний агропромышленного комплекса превышает 118 млрд рублей.

Наибольшей популярностью агрокредиты пользуются у клиентов Алтайского отделения – общая сумма заключенных договоров превысила 11,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд направлено крупнейшим предприятиям.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанка:

«Спектр возможностей, которые сегодня Сбер предлагает сельхозпредприятиям, очень широк – мы поддерживаем государственные льготные программы и предлагаем собственные кредитные и цифровые решения. Спрос на программы увеличивается в ходе проведения сезонно-полевых работ, но остается актуальным и в остальное время года. Мы благодарны каждому из наших клиентов, и готовы представить лучшие условия и обслуживание».

Подать заявку на кредит можно на сайте Сбербанка и в любом отделении. В рамках Постановления Правительства №1528 доступно кредитование по ставке до 5% на срок до года на текущую деятельность и до пятнадцати лет на инвестиционное финансирование. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств на текущий момент ограничена 800 млн рублей, а на инвестиционную деятельность – без ограничений.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанка

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы Сбер кредиты


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