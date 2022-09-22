Финансовая модель бизнеса — важный инструмент бизнес-планирования

Одним из главных инструментов построения экономических стратегий является финансовая модель. Она наглядно демонстрирует, каким образом, когда и сколько в денежном выражении будет зарабатывать тот или иной бизнес-проект. Финансовая модель бизнеса основывается на текущей статистике по ключевым показателям, но представляет собой план развития компании на длительный срок.

Цели построения финансовой модели бизнеса

Финансовая модель необходима прежде всего для создания корректного бизнес-плана. Она дает информацию по таким важным параметрам, как:

точка безубыточности и период окупаемости вложений;

специфика денежного потока;

прогнозируемая выручка;

потенциальная прибыль;

предполагаемая рентабельность.

Именно финмодель помогает кредиторам и инвесторам принимать взвешенные решения о выгодности вложений в проект. Для собственников бизнеса она ценна тем, что дает возможность проанализировать перспективы запуска нового направления или масштабирования компании.

При убыточности финансовой модели становится ясно, что проект нецелесообразен. Само по себе масштабирование бизнеса будет нерентабельным. Следовательно, необходимо вносить изменения в стратегию.

Структура финансовой модели

Специфика финансовой модели зависит от особенности бизнеса. В любом случае важно отразить все основные финансовые показатели.

Базовая структура:

Выручка. Ее можно спрогнозировать, проанализировав рынок, установив план продаж, определив численность потенциальных покупателей и средний чек. Расходы. Следует учитывать постоянные и переменные статьи издержек – арендные платежи, рекламный бюджет, средства на закупку сырья и оборудования, зарплату сотрудников, налоги и так далее. Источники финансирования. Важны не только стартовые инвестиции, но текущие вложения. Стоит продумать возможную схему кредитования. Прибыль. Необходимо рассчитать показатели валовой и чистой прибыли, а также рентабельность.

В итоге финансовая модель бизнеса должна дать ответ на вопрос: когда проект выйдет на точку безубыточности и даст первую прибыль. Не менее важна его предполагаемая рентабельность.

Особенности создания финансовой модели бизнеса

В большинстве случаев для построения финмодели используют Excel. При этом важно правильно внести все данные и корректно составить формулы. Электронные таблицы удобны тем, что позволяют «играть» в моделирование. Можно подставлять разные варианты данных и смотреть, какие показатели играют главную роль в доходности. Кроме того, можно создать модели с самым лучшим и худшим сценарием развития.

Важно опираться на реальные данные. Не рекомендуется строить слишком радужные прогнозы и вводить всех в заблуждение. Следует учитывать колебания цен, сезонность доходов, особенности поведения покупателей.

Для облегчения расчетов можно использовать готовые таблицы с формулами и калькуляторы на специализированных интернет-ресурсах. Необходимо просто подставить исходные цифры и адаптировать результаты с учетом специфики своего бизнеса.