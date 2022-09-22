Финляндия не пустит на свою территорию россиян с шенгенскими визами

В ближайшее Хельсинки планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян.

— Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или совсем предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может потребовать новый закон, который будет принят очень быстро, — цитируют Хаависто «Известия».

По его словам, Финляндия не желает оставаться транзитной страной для граждан России, при этом он уточнил, что не все российские туристы представляют угрозу для Финляндии, но «существует моральный и этический принцип».

Напомним, что после того, как Польша и страны Балтии с 19 сентября полностью запретили въезд для россиян с шенгенскими визами, попасть в ЕС можно было только через границу с Финляндией. Инициатором не пускать россиян в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский, который считает, что данное ограничение должно «призвать к ответственности» всех граждан страны.