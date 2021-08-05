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Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

  • 05/08/2021, 14:09
Новости компаний
Пятый год подряд Сбер признаётся самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance.

В этом году бренд оценён в 730,6 млрд рублей с рейтингом ААА+.

Как отметили в Brand Finance, Сбер стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26-го по 50-е место в рейтинге этого года, вместе взятые.

В дополнение к стоимости брендов Brand Finance также определяет их относительную силу (Brand Strength Index, BSI) с помощью сбалансированной системы показателей, включающих оценку маркетинговых инвестиций, акционерного капитала и эффективности ведения бизнеса. По этим критериям Сбер укрепил свой бренд по сравнению с прошлым годом и подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире. Более того, как показал рейтинг Brand Finance Global 500 2021, Сбер стал третьим по силе брендом в мире во всех секторах экономики. Имея BSI на уровне 92,0 из 100 и престижнейший рейтинг силы бренда AAA+, Сбер уступает только культовому бренду Ferrari и китайскому WeChat.

По оценкам экспертов Brand Finance, уровень привлекательности Сбера для клиентов уже очень высок, однако может быть повышен с помощью недавно проведённого ребрендинга, превратившего Сбер в бренд экосистемы. Согласно данным мониторинга Global Brand Equity Monitor, у Сбера самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке: бренд широко известен, первым приходит на ум и пользуется уважением. Повсеместное присутствие и лучшее цифровое предложение Сбера (по мнению пользователей) обеспечивают высокую доступность, что является основой силы бренда.

Бренд Сбера для нас — актив, который позволяет развивать новые сервисы и продукты нашей экосистемы, наделяя их через брендинг надежностью и технологичностью, за которые нас ценят клиенты. Наши новые бизнесы активно растут в том числе за счёт бренд-инвестиций, и мы рады, что удерживаем лидерство в стоимости и качестве бренда Сбера как в России, так и на мировой арене.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство.

Ричард Хэй, управляющий директор Brand Finance

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путём количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики : Бизнес

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Теги : финансы Сбер Ричард Хэй Владислав Крейнин банки Brand Finance


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