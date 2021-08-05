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В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

  • 05/08/2021, 15:00
Автор:
Новости Новосибирска
В эти медучреждения уже перестали направлять новых пациентов.

По сообщению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в настоящее время на стационарном лечении от коронавируса находятся 4230 человек. За последние сутки госпитализированы 147 человек. Общий коечный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 5270 коек.

— С нескольких медицинских учреждений, задействованных для лечения больных коронавирусом, мы сняли направления на госпитализацию. Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиологический диспансер, областная больница, Обская центральная городская больница и терапевтический филиал второй больницы скорой медицинской помощи, — отметил он.

Константин Хальзов также напомнил, что вчера регион получил рекордную партию вакцины от коронавируса – 70 260 доз «Гам-КОВИД-Вак». Всего в Новосибирскую область уже поступило более 707 тысяч доз препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. Вакцинировано однократно – 595 679 жителей региона. Завершили курс вакцинации более 509 тысяч человек.

Для реализации массовой вакцинации на территории области развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Фото: pixabay.com автор: vitalworks 

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Рубрики : Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стационар Минздрав НСО коронавирус ковидные госпитали


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