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Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

  • 05/08/2021, 13:57
Автор:
Новости Новосибирской области
Три комплекса для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных запустят в МФЦ региона до конца года.

Запуск трёх программно-технических комплексов «Криптобиокабина» планируется осуществить до конца 2021 года в Новосибирской области. Об этом заявил и.о. главы Минцифры региона Павел Жучков на заседании совета по цифровому развитию.

Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. Наиболее масштабная цифровизация затронула направление работы многофункциональных центров (МФЦ). В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, обеспечивающие удобное и оперативное получение услуг. В частности, до конца года планируется запуск трех программно-технических комплексов «Криптобиокабина». Криптокабины предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак сообщил, что в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник – робот Николай. Так, за 2021 год робот принял более полумиллиона звонков, поступающих в МФЦ. Николай консультирует новосибирцев по широкому кругу вопросов, тем самым снижая нагрузку на операторов и сокращая время ожидания на линии.

В свою очередь, Павел Жучков отметил, что планируется расширение возможностей робота Николая для МФЦ – внедрение механизма идентификации заявителя, осуществление записи на все услуги МФЦ и т.д.

Среди других направлений цифровой трансформации сферы экономики – упрощение процедуры работы с документами от заявителей, оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : МФЦ криптокабины Госуслуги


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