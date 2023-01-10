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Сбер выдал рекордный объем ипотеки в декабре

  • 10/01/2023, 16:15
Выдачи ипотеки Сбера в декабре оказались рекордными и превысили максимальные показатели марта 2022 года. В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день.

СберВ декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6100 (из них по «Господдержке» 1900 сделок).

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд рублей, на первичное — 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 млрд.

Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд рублей), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : Сбер ипотека банки


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