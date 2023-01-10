Рекламодателям

Перевозчика мусора в Новосибирске не пускают на свалку

  • 10/01/2023, 16:21
Автор:
вывоз мусора
Внешний управляющий расторг часть договоров с ключевым перевозчиком твердых коммунальных отходов, но подрядчик продолжает вывозить мусор на полигоны.

Внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев расторг экономически невыгодные договоры на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению регоператора. Об этом сообщила пресс-служба «Экологии-Новосибирск» после того, как в СМИ появилась информация о заторах на городских полигонах.

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Напомним, в ноябре прокуратура Новосибирской области озвучила итоги проверки деятельности «Экологии-Новосибирск» в ходе которой были выявлены экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб. В результате тариф на вывоз ТКО в регионе был снижен на 14%.

— В ходе финансово-экономического анализа, предметом которого являлись договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО, выяснилось, что часть заключенных сделок не только препятствует восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение. Речь идет о трех договорах на оказание услуг по транспортированию ТКО из пяти, заключенных с ООО «Экотранс-Н», — уточнили в «Экологии-Новосибирск». — На основании полученных в ходе анализа данных и оценки стоимости на рынке аналогичных услуг было принято решение заявить об отказе от исполнения заключенных между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» вышеуказанных договоров. Уведомление направлено оператору.

Действия трех договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО, оказываемых «ЭкоТранс-Н», прекратились с 10 января 2023 года:

 

1 договор

Дзержинский район г. Новосибирска

Железнодорожный район г. Новосибирска

Заельцовский район г. Новосибирска

Калининский район г. Новосибирска

Ленинский район г. Новосибирска

Октябрьский район г. Новосибирска

2 договор

Боровской сельский совет Новосибирского района НСО

Верх-Тулинский сельский совет Новосибирского района НСО

г. Обь НСО

Каменский сельский совет Новосибирского района НСО

Кубовинский сельский совет Новосибирского района НСО

Мичуринский сельский совет Новосибирского района НСО

Морской сельский совет Новосибирского района НСО

Мочищенский сельский совет Новосибирского района НСО

Плотниковский сельский совет Новосибирского района НСО

Раздольненский сельский совет Новосибирского района НСО

Станционный сельский совет Новосибирского района НСО

Толмачевский сельский совет Новосибирского района НСО

3 договор

Баганский район НСО

Венгеровский район НСО

Доволенский район НСО

Здвинский район НСО

Карасукский район НСО

Коченевский район НСО

Кочковский район НСО

Краснозерский район НСО

Купинский район НСО

Ордынский район НСО

Тогучинский район НСО

Усть-Таркский район НСО

Чистоозерный район НСО

 

С сегодняшнего дня, пояснили в «Экологии-Новосибирск», на эти маршруты вышли другие перевозчики. В МинЖКХ Новосибирской области уточнили, что вместо «ЭкоТранс-Н» вывоз ТКО в районах города Новосибирска будет осуществлять МУП «Спецавтохозяйство», а в районах области — сам регоператор, который будет заключать с перевозчиками подрядные договоры.

Однако, руководство  «ЭкоТранс-Н», несмотря на полученное уведомление об отказе от исполнения заключенных договоров, также вывело на маршруты парк своей техники с экипажами, которые осуществили сбор и транспортирование ТКО до мест размещения отходов (полигонов). В пресс-службе регоператора пояснили, что эти машины не пустили на полигоны, так как они уже не имели законного доступа для разгрузки ТКО. Однако, чуть позже мусоровозы допустили к разгрузке.

новости Новосибирска

Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

— В целях урегулирования сложившейся ситуации руководством полигонов «Левобережный» и «Гусинобродский» было принято решение запустить на объекты размещения отходов спецтехнику «ЭкоТранс-Н» для разгрузки ТКО, предварительно заактировав объемы привезенных отходов. Мы убеждены, что такое действие руководства «ЭкоТранс-Н» является намеренным саботажем конфликтной ситуации и попыткой давления с целью изменения принятого внешним управляющим решения, — подчеркнули в «Экологии-Новосибирск». —«Экология-Новосибирск» — это прежде всего поставщик коммунальной услуги, и наличие договоров, усугубляющих финансовое положение регионального оператора, может негативно отразиться на жизни людей и области. Поэтому основной задачей внешнего управляющего является восстановление платежеспособности организации. Принятые решения, направленные на снижение финансовой нагрузки на ООО «Экология-Новосибирск», пересматриваться не будут.

ООО «Экотранс-Н» продолжает транспортирование ТКО на следующих территориях:

 

1 договор

Барабинский район НСО

Каргатский район НСО

Куйбышевский район НСО

Кыштовский район НСО

Северный район НСО

Татарский район НСО

Убинский район НСО

Чановский район НСО

Чулымский район НСО

2 договор 

Болотнинский район НСО

Колыванский район НСО

Маслянинский район НСО

Мошковский район НСО

Сузунский район НСО

Черепановский район НСО

 

Напомним, региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» уже почти год находится в стадии банкротства. В октябре в компании было введено внешнее управление. Что касается компании «ЭкоТранс-Н», то из-за мусорного коллапса весны 2022 года часть районов, из которых она вывозила мусор, уже передавались МУП «Спецавтохозяйство». Вернуть их компании удалось только осенью.

Стоит отметить, что «Экология-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» связаны через аффилированные лица. В конце прошлого года в арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» о признании крупнейшего перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н» несостоятельным (банкротом). Сумма долга, указанного в заявлении, составляет 2 млн рублей.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что итоги конкурса по выбору концессионеров для строительства мусорных полигонов в Новосибирской области планируют подвести весной

Фото из группы «Экология-Новосибирск» ВКонтакте

391

Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора вывоз мусора


Спецоперация на Украине

Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году
9/01/23 16:41
Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
застройщики Новосибирска

Названы лидеры по объему текущего строительства в Новосибирске

Всего в рейтинге анализировались итоги работы 96 новосибирских застройщиков.
Читать статью >>
судебные приставы, главный судебный пристав Новосибирской области

В Новосибирской области новый главный судебный пристав

Накануне руководство ведомства представило его коллективу.
Читать статью >>
зимняя горка

Зимние горки новосибирцы потребовали от депутатов Госдумы

Речь о бесплатных горках для катания детей. Пока же их родителям приходится платить деньги и мёрзнуть в очереди.
Читать статью >>
куда вложить деньги

Стратегия «купи и держи» в 2022 году перестала работать

Эксперты FinExpertiza констатировали, что на существенный инвестиционный доход в «санкционном году» могли рассчитывать главным образом спекулянты.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.
Все материалы
Лента новостей

Названы лидеры по объему текущего строительства в Новосибирске

10/01/2023, 18:45

В 2022 году в Новосибирской области больше всего зарплаты выросли у руководителей строительных проектов

10/01/2023, 17:58

В Новосибирской области новый главный судебный пристав

10/01/2023, 17:09

В 2022 году Томская область на четверть сократила ввод жилья

10/01/2023, 17:02
Популярное

В Новосибирске треснул пятиэтажный жилой дом

10/01/2023, 17:15

Новый год — новый штамм коронавируса

10/01/2023, 15:58

Что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах

10/01/2023, 10:18
Новости компаний

Переведите пенсию в Банк «Левобережный» и получите 2000 рублей и 1 год без коммуналки

10/01/2023, 17:12

На Госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

10/01/2023, 15:24

Сотрудники Сбера в 2022 году спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений сибиряков

10/01/2023, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска