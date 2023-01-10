Перевозчика мусора в Новосибирске не пускают на свалку

Внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев расторг экономически невыгодные договоры на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению регоператора. Об этом сообщила пресс-служба «Экологии-Новосибирск» после того, как в СМИ появилась информация о заторах на городских полигонах.

— В ходе финансово-экономического анализа, предметом которого являлись договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО, выяснилось, что часть заключенных сделок не только препятствует восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение. Речь идет о трех договорах на оказание услуг по транспортированию ТКО из пяти, заключенных с ООО «Экотранс-Н», — уточнили в «Экологии-Новосибирск». — На основании полученных в ходе анализа данных и оценки стоимости на рынке аналогичных услуг было принято решение заявить об отказе от исполнения заключенных между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» вышеуказанных договоров. Уведомление направлено оператору.

Напомним, в ноябре прокуратура Новосибирской области озвучила итоги проверки деятельности «Экологии-Новосибирск» в ходе которой были выявлены экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб. В результате тариф на вывоз ТКО в регионе был снижен на 14%.

Действия трех договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО, оказываемых «ЭкоТранс-Н», прекратились с 10 января 2023 года:

1 договор Дзержинский район г. Новосибирска Железнодорожный район г. Новосибирска Заельцовский район г. Новосибирска Калининский район г. Новосибирска Ленинский район г. Новосибирска Октябрьский район г. Новосибирска 2 договор Боровской сельский совет Новосибирского района НСО Верх-Тулинский сельский совет Новосибирского района НСО г. Обь НСО Каменский сельский совет Новосибирского района НСО Кубовинский сельский совет Новосибирского района НСО Мичуринский сельский совет Новосибирского района НСО Морской сельский совет Новосибирского района НСО Мочищенский сельский совет Новосибирского района НСО Плотниковский сельский совет Новосибирского района НСО Раздольненский сельский совет Новосибирского района НСО Станционный сельский совет Новосибирского района НСО Толмачевский сельский совет Новосибирского района НСО 3 договор Баганский район НСО Венгеровский район НСО Доволенский район НСО Здвинский район НСО Карасукский район НСО Коченевский район НСО Кочковский район НСО Краснозерский район НСО Купинский район НСО Ордынский район НСО Тогучинский район НСО Усть-Таркский район НСО Чистоозерный район НСО

С сегодняшнего дня, пояснили в «Экологии-Новосибирск», на эти маршруты вышли другие перевозчики. В МинЖКХ Новосибирской области уточнили, что вместо «ЭкоТранс-Н» вывоз ТКО в районах города Новосибирска будет осуществлять МУП «Спецавтохозяйство», а в районах области — сам регоператор, который будет заключать с перевозчиками подрядные договоры.

Однако, руководство «ЭкоТранс-Н», несмотря на полученное уведомление об отказе от исполнения заключенных договоров, также вывело на маршруты парк своей техники с экипажами, которые осуществили сбор и транспортирование ТКО до мест размещения отходов (полигонов). В пресс-службе регоператора пояснили, что эти машины не пустили на полигоны, так как они уже не имели законного доступа для разгрузки ТКО. Однако, чуть позже мусоровозы допустили к разгрузке.

ООО «Экотранс-Н» продолжает транспортирование ТКО на следующих территориях:

1 договор Барабинский район НСО Каргатский район НСО Куйбышевский район НСО Кыштовский район НСО Северный район НСО Татарский район НСО Убинский район НСО Чановский район НСО Чулымский район НСО 2 договор Болотнинский район НСО Колыванский район НСО Маслянинский район НСО Мошковский район НСО Сузунский район НСО Черепановский район НСО

Напомним, региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» уже почти год находится в стадии банкротства. В октябре в компании было введено внешнее управление. Что касается компании «ЭкоТранс-Н», то из-за мусорного коллапса весны 2022 года часть районов, из которых она вывозила мусор, уже передавались МУП «Спецавтохозяйство». Вернуть их компании удалось только осенью.

Стоит отметить, что «Экология-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» связаны через аффилированные лица. В конце прошлого года в арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» о признании крупнейшего перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н» несостоятельным (банкротом). Сумма долга, указанного в заявлении, составляет 2 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что итоги конкурса по выбору концессионеров для строительства мусорных полигонов в Новосибирской области планируют подвести весной.