Новый год — новый штамм коронавируса

Эта версия вируса бьёт рекорды по заразности и постепенно накрывает Европу. Случаи заболеваний выявили в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и Румынии.

Назвали нового мутанта в честь легендарного морского чудовища гигантских размеров, нападавшего на корабли.

«Кракен» научился «уклоняться» от защитных механизмов иммунитета и может поразить даже вакцинированных и переболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России «Кракен» пока не обнаружен.

Однако, по словам научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, члена-корреспондента РАН Виталия Зверева, его вполне могут завезти туристы, пишет РБК.

«Кракен» вряд ли будет вызывать тяжелые формы заболевания, так как является не эволюцией штамма «омикрон», а его параллельно развивающейся формой, считает эксперт и с ним согласен вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

— Сейчас все бытующие варианты [коронавируса] — это «омикроны» и его «двоюродные братья». Пока, к счастью, не произошла мутация, которая привела бы, например, к появлению высокопатогенного штамма. Этого нет! — подчеркнул Аграновский.

Эксперты единогласно отмечают, что ничего из ряда вон выходящего не происходит, коронавирус продолжает эволюционировать, и это нормальный процесс. Но пока обмен генной информацией среди различных вариантов продолжается, и появляются все новые и новые варианты, — распространение COVID-19 будет продолжаться, и говорить о завершении пандемии пока рано.

Ранее редакция рассказывала, что ученые доказали: вирус COVID-19 может передаваться от матери ребенку во время беременности.

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