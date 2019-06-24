Сбербанк и Агентство инвестразвития региона заключили соглашение о сотрудничестве

ПАО Сбербанк и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. В планах – подготовка и запуск в регионе совместных проектов в социальной и экономической сферах на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Кроме совместной разработки проектов, стороны также будут обмениваться информацией, Сбербанк окажет консультационную и экспертную помощь в решении финансово-экономических вопросов, посодействует в информировании и привлечении инвесторов.

Сотрудничество также предполагает проведение мероприятий по вопросам развития механизмов ГЧП на территории Новосибирской области.

— Развитие инвестиций и государственно-частного партнерства является для нас очень важным направлением. Данное соглашение станет логичным продолжением сотрудничества с регионом. Сбербанк и ранее оказывал консультации, выступал экспертом по многим вопросам. Теперь совместно мы сосредоточимся на привлечении инвесторов, что необходимо для развития региональной экономики, — отметил заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных.

Фото: пресс-служба банка