Субподрядчиков по нацпроектам возьмут под особый контроль

— На прошлой неделе прошло заседание межведомственной рабочей группы под руководством (вице-премьера) Константина Анатольевича Чуйченко по контролю за нацпроектами. Принято системное решение о том, что сейчас будет осуществляться системный мониторинг ситуации с долгами по зарплате по объектам нацпроектов, — заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

Он пояснил, что в ходе работы Гострудинспекции по Олимпиаде-2014, космодрому «Восточный», Чемпионату мира по футболу-2018 была установлена прямая закономерность: возникновение задолженности по зарплате даже не у генподрядчика, а у самого последнего субподрядчика, достаточно серьезный индикатор того, что возникнут проблемы со своевременной сдачей объектов.

— В связи с этим было принято решение о том, что будет организован системный мониторинг. Безусловно, не по всем объектам — их очень много. В ближайшее время будет выделена категория наиболее крупных и значимых объектов. Вероятнее всего от 100 или от 300 млн рублей по стоимости, — пояснил Иванков.

Чиновник также напомнил, что подавляющее число объектов нацпроектов строится в рамках региональных проектов, то есть государственными заказчиками являются органы исполнительной власти субъектов федерации.

— В ближайшее время федеральным проектным комитетом мы будем разрабатывать конкретные формы и технологии обмена информацией, прежде всего, с региональными проектными офисами. Но уже сейчас нужно организовать работу по установлению всей цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Именно этот подход позволит нам своевременно выявить проблемы еще в зародышевом состоянии, для того чтобы не допустить их распространения по цепочке: от субподрядчика к генподрядчику, и обеспечить своевременное выполнение задач, поставленных нацпроектами, — резюмировал Михаил Иванков.

На минувшей неделе на инвестсовете губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что в рамках реализации нацпроектов только в 2019 году в регион поступит около 20 млрд рублей.

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