Сбербанк и Брусника подписали соглашение на 27 млрд рублей

Уральский банк Сбербанка и один из ведущих девелоперов страны Брусника в рамках международной промышленной выставки Иннопром заключили соглашение о финансировании жилых проектов. Подписи в документе поставили председатель банка Дмитрий Суховерхов и руководитель застройщика Алексей Круковский.

— Для Брусники мы определили кредитный лимит в размере 27 млрд рублей. Уверены, что подписанное соглашение позволит укрепить партнёрские отношения, длящиеся более 12 лет, — комментирует соглашение председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов

— При финансовом участии Сбербанка мы планируем в ближайшей перспективе возвести около полумиллиона квадратных метров жилья, — добавляет Алексей Круковский. — Сегодня Брусника в партнерстве с банком уже реализует 17 жилых проектов в семи городах. В то же время совместно со Сбером мы ведём НИОКР, которые в перспективе могут перерасти в отраслевые стандарты. Сейчас мы находимся на этапе запуска пилотного проекта по строительному контролю.