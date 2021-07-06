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Сбербанк и Брусника подписали соглашение на 27 млрд рублей

  • 06/07/2021, 17:32
Автор:
Новости компаний
Речь идет о привлечении проектного финансирования на площадки копании в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области.

Уральский банк Сбербанка и один из ведущих девелоперов страны Брусника в рамках международной промышленной выставки Иннопром заключили соглашение о финансировании жилых проектов. Подписи в документе поставили председатель банка Дмитрий Суховерхов и руководитель застройщика Алексей Круковский.

— Для Брусники мы определили кредитный лимит в размере 27 млрд рублей. Уверены, что подписанное соглашение позволит укрепить партнёрские отношения, длящиеся более 12 лет, — комментирует соглашение председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов

— При финансовом участии Сбербанка мы планируем в ближайшей перспективе возвести около полумиллиона квадратных метров жилья, — добавляет Алексей Круковский. — Сегодня Брусника в партнерстве с банком уже реализует 17 жилых проектов в семи городах. В то же время совместно со Сбером мы ведём НИОКР, которые в перспективе могут перерасти в отраслевые стандарты. Сейчас мы находимся на этапе запуска пилотного проекта по строительному контролю.

Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : соглашение Сбер проектное финансирование Брусника


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