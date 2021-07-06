Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

В Новосибирской области официально про обязательную вакцинацию пока ничего не говорят, но система поощрения для сотрудников государственных и муниципальных структур уже разработана. Как сообщил источник Infopro54, c 1 июля в учреждения культуры рассылается приказ о стимулировании работников, прошедших вакцинацию от COVID-19.

— Нам говорят: за укол вы можете получить оплачиваемый выходной. Как его получить? Достаточно просто прислать сертификат о получении прививки с портала Госуслуг или взять справку о вакцинации в больнице. Также вакцинированные получат несколько дней к отпуску или же денежную премию в размере 10- 15% от оклада, — рассказал собеседник журналисту Infopro54.

В некоторых учреждениях образования области педагогов предупредили, что к 1 сентября они либо должны предоставить медотвод, либо сертификат. Собеседник редакции отметил, что пока к этому предупреждению его коллеги относятся спокойно, так как уверены, что это требование администрации незаконно, и она не имеет права при отсутствии прививки от коронавируса не допускать сотрудников к учебному процессу. Про «плюшки» привитым от ковида она не слышала.

— У нас на учителей довольно серьезно давили в апреле-мае. Сейчас все более демократично. Просто просят предоставлять информацию о том, что вакцинировался, какой вакциной, — пояснила редакции учительница одной из новосибирских школ.

Директор другой новосибирской школы рассказал, что им «поручили проводить с коллективом разъяснительную работу», объяснять, почему необходима вакцинация.

Воспитательница детского сада в Новосибирске рассказала, что с мая их руководство заставляет делать прививку.

— Руководство нас сразу предупредило: если не поставите — увольняйтесь, но на другую работу в дошкольные учреждения без прививки вас не возьмут, — говорит собеседница редакции. — Часть сотрудниц принесли медотводы, в том числе как переболевшие. Кто-то поставил.

Даже в правительстве Новосибирской области действует добровольно-принудительный принцип вакцинации. Один из чиновников сообщил корреспонденту Infopro54:

— К нам в отдел зашел руководитель и сказал: «Все ставим прививки. Это не обсуждается». Ну, надо, так надо…

Отметим, что 23 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил введения в регионе обязательной вакцинации. Об этом он заявил в эфире «Вести Новосибирск».

— Если в ближайшее время в регионе не будут достигнуты достаточные темпы, нам все-таки придется переходить на обязательную вакцинацию. У меня неоднозначное мнение по вопросу обязательной вакцинации. Считаю, что вакцинация — дело добровольное, но, кроме личных интересов и личных прав, есть еще общественные интересы,— подчеркнул губернатор.

Интересная акция на днях стартовала в Новосибирском краеведческом музее. В период с 3 по 31 июля вакцинированные от COVID-19 могут посетить бесплатно экспозицию «История Новосибирской области». Как заявил директор краеведческого музея Андрей Шаповалов, акция направлена на поддержку граждан, принявших ответственное решение и прошедших вакцинирование.

Напомним, в Москве обязательную вакцинацию для работников из сферы услуг, торговли и общепита ввели с 15 июня. Сейчас аналогичное требование действует уже в нескольких регионах страны: в Ленинградской области, Республике Алтай, Амурской, Брянской областях и Республике Башкортостан, в Забайкальском крае, Калининградской области и Республике Карелия, в Кемеровской области, в Краснодарском крае, в Ненецком автономном округе, в Нижегородской , Новгородской, Омской, Псковской, Ростовской Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, а так же в Хабаровском крае и в Республике Хакасия.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области на утро 6 июля были зарегистрированы 179 новых случаев коронавируса, 107 человек выздоровели, скончались 8 пациентов. Всего в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5203 пациента, в том числе 99 детей. В отделениях реанимации находятся 356 человек. На ИВЛ — 69 пациентов. На сегодняшний день в Новосибирской области сделаны 1901422 теста на коронавирус. На 5 июля в регионе были привиты первым компонентом 466 тысяч человек, вторым — 334 тысячи. Ранее представители Минздрава сообщали, что в сутки в области прививаются около 10 тысяч человек.