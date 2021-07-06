Рекламодателям

Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

  • 06/07/2021, 17:23
Автор:
Новости Новосибирска
Пока, в основном, «пряниками».

В Новосибирской области официально про обязательную вакцинацию пока ничего не говорят, но система поощрения для сотрудников государственных и муниципальных структур уже разработана. Как сообщил источник Infopro54, c 1 июля в учреждения культуры рассылается приказ о стимулировании работников, прошедших вакцинацию от COVID-19.

— Нам говорят: за укол вы можете получить оплачиваемый выходной. Как его получить? Достаточно просто прислать сертификат о получении прививки с портала Госуслуг или взять справку о вакцинации в больнице. Также вакцинированные получат несколько дней к отпуску или же денежную премию в размере 10- 15% от оклада, — рассказал собеседник журналисту Infopro54.

В некоторых учреждениях образования области педагогов предупредили, что к 1 сентября они либо должны предоставить медотвод, либо сертификат. Собеседник редакции отметил, что пока к этому предупреждению его коллеги относятся спокойно, так как уверены, что это требование администрации незаконно, и она не имеет права при отсутствии прививки от коронавируса не допускать сотрудников к учебному процессу. Про «плюшки» привитым от ковида она не слышала.

— У нас на учителей довольно серьезно давили в апреле-мае. Сейчас все более демократично. Просто просят предоставлять информацию о том, что вакцинировался, какой вакциной, — пояснила редакции учительница одной из новосибирских школ.

Директор другой новосибирской школы рассказал, что им «поручили проводить с коллективом разъяснительную работу», объяснять, почему необходима вакцинация.

Воспитательница детского сада в Новосибирске рассказала, что с мая их руководство заставляет делать прививку.

— Руководство нас сразу предупредило: если не поставите — увольняйтесь, но на другую работу в дошкольные учреждения без прививки вас не возьмут, — говорит собеседница редакции. — Часть сотрудниц принесли медотводы, в том числе как переболевшие. Кто-то поставил.

Даже в правительстве Новосибирской области действует добровольно-принудительный принцип вакцинации. Один из чиновников сообщил корреспонденту Infopro54:

— К нам в отдел зашел руководитель и сказал: «Все ставим прививки. Это не обсуждается». Ну, надо, так надо…

Отметим, что 23 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил введения в регионе обязательной вакцинации. Об этом он заявил в эфире «Вести Новосибирск».

— Если в ближайшее время в регионе не будут достигнуты достаточные темпы, нам все-таки придется переходить на обязательную вакцинацию. У меня неоднозначное мнение по вопросу обязательной вакцинации. Считаю, что вакцинация — дело добровольное, но, кроме личных интересов и личных прав, есть еще общественные интересы,— подчеркнул губернатор.

Интересная акция на днях стартовала в Новосибирском краеведческом музее. В период с 3 по 31 июля вакцинированные от COVID-19 могут посетить бесплатно экспозицию «История Новосибирской области».  Как заявил директор краеведческого музея Андрей Шаповалов, акция направлена на поддержку граждан, принявших ответственное решение и прошедших вакцинирование.

Напомним, в Москве обязательную вакцинацию для работников из сферы услуг, торговли и общепита ввели с 15 июня. Сейчас аналогичное требование действует уже в нескольких регионах страны: в Ленинградской области, Республике Алтай, Амурской, Брянской областях и Республике Башкортостан, в Забайкальском крае, Калининградской области и Республике Карелия, в Кемеровской области, в Краснодарском крае, в Ненецком автономном округе, в Нижегородской , Новгородской, Омской, Псковской, Ростовской Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, а так же в Хабаровском крае и в Республике Хакасия.
По данным оперативного штаба, в Новосибирской области  на утро 6 июля были зарегистрированы 179 новых случаев коронавируса, 107 человек выздоровели, скончались 8 пациентов. Всего в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5203 пациента, в том числе 99 детей. В отделениях реанимации находятся 356 человек. На ИВЛ — 69 пациентов. На сегодняшний день в Новосибирской области сделаны 1901422 теста на коронавирус. На 5 июля в регионе были привиты первым компонентом 466 тысяч человек, вторым — 334 тысячи. Ранее представители Минздрава сообщали, что в сутки в области прививаются около 10 тысяч человек.

Фото автора

260

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : что можно получить за вакцину вакцина бонусы за вакцину


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

06/07/2021, 10:26

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

02/07/2021, 14:58

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Все материалы
Лента новостей

Сбербанк и Брусника подписали соглашение на 27 млрд рублей

06/07/2021, 17:32

В Новосибирске назвали топ-10 застройщиков по итогам первого полугодия 2021 года

06/07/2021, 17:11

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

06/07/2021, 14:55

В Новосибирске на 90 суток приостановлена работа газозаправочной станции

06/07/2021, 13:17
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

В Банке «Левобережный» выросли ставки по срочным вкладам

06/07/2021, 14:34

Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд рублей через налоговый вычет

06/07/2021, 12:28

«Надежная энергетика» – номинация для журналистов, освещающих темы электрической и тепловой генерации в Сибири

06/07/2021, 11:36

ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

06/07/2021, 11:16

«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

06/07/2021, 11:12

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Около 20 тысяч новосибирцев не отчитались о доходах от продажи или получения в дар имущества

В правительстве РФ снова обсуждают повышение налогов

Ледовая арена в Новосибирске может подорожать до 30%

Область на 51% выполнила план по доходам

Заболевшие COVID-19 получили по страховкам уже 828 млн рублей

Финансы

Новости компаний

Сбербанк и Брусника подписали соглашение на 27 млрд рублей

В правительстве РФ снова обсуждают повышение налогов

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Заболевшие COVID-19 получили по страховкам уже 828 млн рублей

Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

Политика

Новости Новосибирска

Депутат Александр Морозов сдает мандат

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Недвижимость

Недвижимость

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Медицина

Новости Новосибирской области

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске назвали топ-10 застройщиков по итогам первого полугодия 2021 года

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Ледовая арена в Новосибирске может подорожать до 30%

СГК развернула капремонт на восьми участках тепловых сетей

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска