Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запускают проект «Искусство онлайн»

На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

Проект «Искусство онлайн» стартует с эксклюзивного показа двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой в главной партии и «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. Отмена культурных мероприятий не станет барьером между искусством и зрителями — теперь посмотреть «Золушку» и «Анну Каренину» под музыкальным руководством Валерия Гергиева с хореографией Алексея Ратманского можно в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера «Золушки» состоялась 20 марта в 18:00 по московскому времени 20, «Анну Каренину» первый раз покажут и 21 марта в 18:00 по московскому времени.

В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Оkko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки. Для тех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования и тех, кто хочет прикоснуться к искусству в виртуальном формате. Коллекция будет регулярно пополняться.

Балет «Золушка» – одна из самых ярких постановок в репертуаре Мариинского театра. Премьера состоялась 5 марта 2002 года, и вот уже почти 20 лет этот спектакль продолжает вдохновлять зрителей постмодернистской легкостью видения Валерия Гергиева и Алексея Ратманского.

«Анна Каренина» – изящная интерпретация романа Льва Толстого, в которой постановщикам удалось с кинематографической легкостью и без излишних сантиментов раскрыть всю мощь сюжета.

— Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты «Золушка» и «Анна Каренина»с комфортом, — отметил художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Генеральный директор Okko Яна Бардинцева констатировала, что в ближайшие недели обещают полное отсутствие массовых развлекательных и культурных мероприятий во всем мире.

— Однако, благодаря технологическим решениям, искусство можно сделать доступным и в такой период времени. Мы уверены, что постановки «Анна Каренина» и «Золушка», представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии. Иневероятно ценно, что первой среди них стал такой флагман музыкальной сцены как Мариинский театр, — подчеркнула она.

Фото предоставлено пресс-службой банка