В феврале сельхозпроизводители Новосибирской области подняли цены

В феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 4%, в том числе цены на продукцию растениеводства – на 7,7%. На продукцию животноводства цены снизились на 1,5%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства рост отмечен на огурцы на 25,2%, семена подсолнечника – на 22,6%, гречиху – на 13,8%, капусту – на 13,7%, морковь – на 11,8%.

Среди продукции животноводства наибольшее снижение цен наблюдалось на яйца – на 16,4% и свиней – на 6,8%. Выросли цены на молоко на 2,1% и крупный рогатый скот на 0,2%.

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