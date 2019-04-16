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Самые востребованные профессии, по версии Авито

Менеджеры уступили место поварам, а администраторы – уборщикам.
  • 16/04/2019, 16:28
Самые востребованные профессии

Самыми востребованными профессиями в России остаются продавцы (13%) и водители (8,6%). Среди остальных профессий разница в доле не так заметна. Спустя год произошли небольшие изменения. Менеджеры уступили третье место поварам (3,6%), администраторы – уборщикам, операторы – разнорабочим, а курьеры – официантам. К таким выводам пришли эксперты Авито, проанализировав изменения в массовых профобластях и профессиях за два года.

Отмечается, что самой массовой сферой деятельности для россиян остаются продажи: в 2018 году число опубликованных вакансий в этой категории составило 18% от общего предложения о трудоустройстве.

Самые востребованные профессии

 

За год работодатели разместили на 2,8% больше предложений о работе в продажах, однако их доля сократилась на 1,2 процентного пункта. Причиной является гораздо более сильный рост числа вакансий в других сферах, например, в административной работе – на 55%. Второе место удержало строительство, чья доля достигла 11,5%, а третьим осталось производство — 10,5%. Из топ-10 спустя год ушли вакансии в сфере ЖКХ – вместо них в лидирующую группу вошли охранники, говорится в сообщении.

Эксперты уверены, что важным фактором изменений на рынке труда выступают внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация. С каждым годом они применяются все активнее и в некоторых сферах особенно эффективно перенимают на себя обязанности работников, в результате чего работодатели теряют необходимость в найме новых сотрудников или расширении штата.

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует сокращение числа вакансий в таких сферах, как юриспруденция (-15,8%), банковское дело (-13,9%), страхование (-7,7%) и бухгалтерия (-5,5%). Исключением выступают госслужба и некоммерческие организации, предложение о работе в которых увеличилось на 10,3% за год, отмечают специалисты Авито.

Фото: редакции

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