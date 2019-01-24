В Новосибирской области объявили конкурс на назначение детского омбудсмена

Законодательное собрание Новосибирской области объявило конкурс по выбору нового уполномоченного по правам ребенка в регионе. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Андрей Шимкив.

Согласно документу, губернатор Новосибирской области, депутаты и фракции заксобрания, общественная палата региона могут в течение полутора месяцев предложить своих кандидатов на должность.

В полномочия детского омбудсмена входит защита прав и законных интересов детей, контроль за их соблюдением, а также совершенствование местного законодательства в этой сфере. Срок полномочий детского омбудсмена – пять лет.

Сейчас должность детского омбудсмена региона занимается Любовь Зябрева. Она родилась в 1952 году, окончила новосибирский педуниверситет и Сибирскую академию государственной службы. В 1992-2014 годах работала в новосибирских органах соцзащиты населения: прошла путь от главного инспектора отдела по делам материнства и детства управления соцзащиты населения администрации Новосибирской области до заместителя министра соцразвития региона и начальника управления демографической и семейной политики. Должность уполномоченного по правам ребенка Зябрева заняла в 2014 году.

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