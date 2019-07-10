Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь

  • 10/07/2019, 17:25
Охотнее всего молодежь инвестирует в облигации.
Юноши и девушки, которые пользуются накопительными страховыми продуктами, хотят накопить около 300 тыс. рублей. 11% опрошенных 18–29 лет рассчитывают на пенсию свыше 50 тыс. рублей.

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал, интересуют ли молодежь инвестиции и задумывается ли она о пенсии.

Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5%, в «Сбербанк Управление активами» — около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к одному млрд рублей. При этом за год количество наших молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%.

Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции (14% активов). Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Думает ли молодежь о пенсии? Ответ на этот вопрос был найден во время недавнего телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка. Молодые люди в возрасте от 18–29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18–29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

 Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — широкий спектр программ рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни.

AO «Сбербанк Управление активами» — услуги доверительного управления для частных и институциональных инвесторов.
АО «НПФ Сбербанка» — индивидуальные пенсионные планы и обязательное пенсионное страхование.
Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Образ в процессе перезагрузки

Образ в процессе перезагрузки

10/07/2019, 17:35
Торговая сеть «Пятерочка» подвела предварительные итоги обновления дизайна — обновления, задуманного по итогам диалога с покупателями.
Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

10/07/2019, 16:35
Приобретение техники в лизинг обсуждалось в рамках Иннопрома.
ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

10/07/2019, 16:02
ГК «Расцветай», по данным ГК «ЁЛКА девелопмент», заняла 7 позицию в рейтинге ТОП-10 лидеров по объему продаж по ДДУ в Новосибирске за период с января по май 2019 года.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Готовы, но не совсем

10/07/2019, 19:26

Помощник депутата заксобрания поборется за место депутата горсовета

10/07/2019, 18:23

В первом полугодии 2019 года в регионе введено более 650 тысяч кв. метров жилья

10/07/2019, 18:15

«Эсеровский» кандидат в мэры подал документы в избирком

10/07/2019, 18:10

Стартовали работы по оценке экономической эффективности ЦКП «СКИФ»

10/07/2019, 18:04

Образ в процессе перезагрузки

10/07/2019, 17:35

Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

10/07/2019, 16:35

ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

10/07/2019, 16:02

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

10/07/2019, 16:01

Новосибирские предприятия присоединились к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции

10/07/2019, 14:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска