Сбербанк провел конференцию «Инвестиционные возможности Новосибирской области»

ПАО «Сбербанк» организовал и провел конференцию «Инвестиционные возможности Новосибирской области», в которой приняли участие представители региональных властей и бизнеса. Перед участниками форума выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Анатолий Попов рассказал, что Сбербанк активно инвестирует в региональные проекты. По словам представителя Сбербанка, темпы роста экономики области в 2016-2018 годах опережали среднероссийские. В 2018 г. все базовые отрасли региона, кроме строительства, росли быстрее, чем в целом по стране.

Рост инвестиций в регионе восстановился с 2017 года, отметил Анатолий Попов. Здесь реализуется или планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов: «Сибирский антрацит», «РосАгроМаркет», «Сибирский ЛПК», «ВПК-Ойл» и строительство четвертого моста через Обь. Все они вместе и каждый в отдельности значительно увеличат экспортные возможности области.

— Особенно важно то, что многие новосибирские проекты нацелены на выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежных рынках. Мы готовы содействовать реализации мощного инвестиционного потенциала области, потому что это соответствует нашим планам, планам Сбербанка, по стимулированию экспортной деятельности российских предприятий, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Сегодня мы открыто выступаем перед крупными клиентами Сбербанка и охотно представляем бизнес-преимущества нашего региона. Сбербанк для нас – очень надёжный, крепкий партнёр, и не только финансовый. Структура нашей экономики очень диверсифицирована, представители любой отрасли могут найти свои интересы. Новосибирская область – это регион, который находится на подъёме развития и реализации крупных проектов федерального и международного уровня. У нас неплохие темпы прироста объёма инвестиций в основной капитал, хорошее движение по рейтингу инвестиционной привлекательности – мы вошли в двадцатку ведущих регионов. Но если говорить в абсолютном значении, то по итогам 2018-го года Росстат приводит цифру в 196 млрд рублей инвестиций. Несмотря на хорошие темпы прироста, для нашего региона это мало, поэтому в ближайшие годы мы готовимся к увеличению объёма инвестиций в 2,5 раза, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото: пресс-служба банка