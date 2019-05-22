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В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

В посевной кампании этого года задействовано почти 1300 сельхозпредприятий области.
  • 22/05/2019, 16:51
В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

Аграрии Новосибирской области засеяли 54,6% площади планируемых площадей. Сев зерновых и зернобобовых культур первым завершил Маслянинский район, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минсельхозе региона сообщили, что сев технических культур завершен в Купинском и Сузунском районах. Кроме того, на 66% исполнен план посадки картофеля – наибольшие площади этот самый распространенный в регионе овощ занимает в Новосибирском, Ордынском, Мошковском районах. Эти же районы запланировали посеять больше всех овощей открытого грунта и уже справились с поставленной задачей на 43%.

— В целом посевная кампания идет с опережением сложившихся многолетних сроков, в том числе прошлого года. Этому способствуют как погодные условия, так и более высокая в этом году степень подготовки к проведению весенних полевых работ хозяйствами: закупка семян, удобрений, ГСМ, подготовка техники, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Общая посевная площадь в 2019 году согласно принятых рабочих планов на проведение весенних полевых работ составит более 2,2 млн га, что почти на 40 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут размещены на площади 1,9 млн га, что на 55 тыс. га превышает прошлогодние показатели. В структуре посевных площадей увеличена доля льна масличного, подсолнечника на маслосемена, сои. В посевной кампании этого года задействовано почти 1300 сельхозпредприятий области.

Отмечается, что господдержка АПК Новосибирской области осуществляется как на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, так и за счет реализации областных мероприятий. Общий объем доведенных до сельхозпроизводителей региона средств на сегодняшний день составляет почти 1,1 млрд рублей. В целях диверсификации растениеводческой отрасли региона и стимулирования выращивания технических (масличных) культур из средств областного бюджета предоставляется дополнительная субсидия на 1 гектар площади. Общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году, составляет 50 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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