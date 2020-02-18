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Сбербанк расширил перечень партнеров проекта «Бизнес без купюр» в Новосибирской области

  • 18/02/2020, 12:41
В рамках проекта Сбербанк предлагает кредитный лимит до 1 млн. рублей.

Сибирский банк ПАО Сбербанк продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса, и позволяет владельцу воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и срока возврата.

При этом дополнительно по партнерским соглашениям владелец карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнеров – срок беспроцентной рассрочки увеличивается со стандартных 50 до 60 или более дней, в зависимости от действующего соглашения банка и компании-партнера.

Выдача карты происходит по упрощенной схеме, с ее помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнёров банка.

Сибирский банк Сбербанка активно предлагает данные карты с 2018 года, на сегодняшний день в перечне партнеров уже более 50-ти компаний, и их количество постоянно пополняется. Новосибирская область подключилась к проекту в прошлом году, в регионе насчитывается уже более десяти компаний-партнеров. Это федеральная сеть товаров для дома «Посуда центр», сварочные центры «Торус» и «Арсил», ювелирный завод «Атолл», торговая сеть канцелярских товаров «СибВерк», сети АЗС «Гранд», «Энергия» и Time, кофейни Primetime, торговый дом «УралСибТрейд», строительные магазины «Все для дома» и «СтройМаркет», а также поставщик упаковочных материалов Globalpak.

Кроме того, в Алтайском крае и Республике Алтай партнерами проекта являются сеть автостанций «Дальнобойщик», автотехцентр «МАКК», магазины строительных материалов «Знак» и «Азбука леса», а также сеть АЗС Evolution. В Кемеровской области это аптечная сеть «Здравствуйте», ресторан доставки «ЙОКОSO», сети строительных магазинов «Дом крепежа» и «Забей», гипермаркеты «Доминго» и «Первомастер», поставщик кассовой техники «Штрихкод», а также автотехцентр «МАКК». В Красноярском крае это автодилер спецтехники «Орион-Моторс», сеть канцелярских магазинов «Ермак», техноцентр «Автодизель», продуктовая сеть «Сибтайм» и сеть часовых салонов «Вираж». В Омской области – торговые сети сельхозтехники «Омскдизель» и «База Сибирская», сети магазинов «Парфюм-Лидер», «Русклимат» и «Кузя», производитель пенобетонных блоков «Акварель» (г. Тара), сеть придорожных комплексов «Омич», отель «Аврора», сеть ювелирных магазинов «Березка», а также поставщик тепла «Омск РТС».

Банк продолжает формировать пул партнеров и ведет переговоры с потенциальными участниками программы. С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

 — Одно из основных преимуществ бизнес-карты – предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги, не отвлекая деньги из оборота, здесь и сейчас. Срок гашения по карте достаточно комфортный. Сегодня в Сибирском банке нашим клиентам выдано уже более 4000 таких карт. Разумеется, мы заинтересованы в развитии проекта и продолжаем работу по расширению перечня партнеров. Получить бизнес-карту можно либо по предодобренному предложению банка, когда наша система автоматически анализирует обороты компании, рассчитывает лимиты и формирует готовое решение, либо по заявке клиента. Процесс принятия решения по выдаче – один-два дня, по предодобренному предложению банка – еще быстрее, всего несколько часов,  отметил заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов.

— Со Сбербанком нас связывают давние деловые отношения, поэтому на предложение банка стать партнером по проекту «Бизнес без купюр» мы откликнулись с радостью. Считаем, что это даст больше возможностей нашим потенциальным клиентам. Проект действует недавно, но уверены, что это прекрасное решение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, — сказал руководитель компании «СибВерк» Дмитрий Науменко.

Фото: Ростислав Нетисов

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