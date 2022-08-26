Образовательный центр «Рост»: между гражданственным и коммерческим

Проявлением этой межкатегориальной идентичности станет множество факторов — все их перечислил в ходе пресс-брифинга Александр Бойко, глава холдинга TS Group, учредитель и инвестор образовательного центра «Рост».

Карьерный трансфер

Во-первых, образовательный цикл вскоре не будет сугубо школьным: сейчас в связке со средней школой «Рост» уже действует колледж гостиничного дела, а в 2023 году эта цепочка образовательных форматов «увенчается» вузом, который станет готовить управленцев для индустрии гостеприимства. Практическая база в этом проекте обеспечивается прямым соседством с отелем «Рамада», принадлежащем TS Group, а также партнерством с Академией туризма Анталии — одним из самых авторитетных отраслевых вузов Европы.

Как отметил Александр Бойко, в итоге должен получится цельный карьерный трансфер, социальный эскалатор, на который вступает малыш-первоклассник, а сходит молодой, но совершенно интегрированный профессионал туристического менеджмента.

Дифференцированное ценообразование

Особо значимо то, что доступ к этому эскалатору предусмотрен через «вдумчивый» турникет. Автоматического ценообразования у концепта ОЦ «Рост» нет. Дельта — от полновесных 70 тысяч за год до полной бесплатности.

По словам Александра Бойко, 10% бюджета частной школы пойдут на дотирование особо одаренных детей.

— Мы скопировали банковскую практику — систему работы кредитных офицеров, — пояснил Александр Бойко. — Уровень платежеспособности каждой семьи оценивается и уже под него формулируются дотации. В этом году мы подняли планку для состоятельных родителей. Они в поддержке участвуют своими платежами — 10% участия, а мы — всей прибылью школы. В 2022-м мы впервые набираем детей по этой схеме — абсолютно бесплатно будут учиться 15 ребят, 50%-ную дотацию получат 30% детей. В старшей школе — 45 детей под дотацию от 20 до 80% Если у ребенка хорошая мотивации и учебные успехи — мы готовы учить его бесплатно. Если таких детей в семье 3 или 5 — тоже. Но если в семье ежемесячный доход 5 млн, то о дотации, конечно, речи идти не может. Нулевой или облегченный (до 15 тысяч) ценник — они именно для тех, кому он реально нужен. И чей ребенок реально заслужил эту льготность прилежанием и талантом.

Полная плата — 70 тысяч. В эту сумму входит четырехразовое питание, школьный автобус, расходные материалы учебного цикла — все, что касается жизни ребенка в школьных стенах в течение 12 часов.

— Наша цель понизить плату до 30-35 тысяч, — отметил Александр Бойко. — Чтобы стать доступными для 30 тысяч семей. Когда мы начинали работать, плату, заложенную в бюджете, могли себе позволить 600 семей Новосибирской области. Этой весной и в июне таких семей уже 16,5 тысячи. За 4 года ситуация существенно изменилась. Но не факт, что такое образование для детей нужно всем этим семьям — родители на судьбу своих детей смотрят по-разному. Но веер выбора мы должны дать всему региону. И регионам сопредельным — благо, что эта миссия предусмотрена концептом нового здания ОЦ «Рост», за строительство которого мы возьмемся в марте 2023-го.

Против тренда

Система дотирования, анонсированная Александром Бойко, выглядит как вызов частной образовательной сфере. Но глава TS Group рождение этой идеи объясняет отнюдь не рыночной полемикой с коллегами, а экономической органикой проекта — ОЦ «Рост» изначально не рассматривался как «монетный двор».

— Наша школа, так сказать, планово-убыточна по изначально сути своей, — рассуждает Александр Бойко. — Это обусловленное свойство, объективно сложившееся из архитектурного фактора и фактора учебного концепта. В архитектуру, скажем так, заложена избыточность пространств. Это не наша причуда, это воздействие СНИПов. Метраж проекта — 17,5 тысячи кв. м. Минимальная площадь, которая теоритически возможна для средней школы, — 7 тысяч кв. м. Например, финны на эту площадь сажают школы целиком. Но у нас в России другие СНИПы. Некоторые СНИПы требуют помещений, чьи площади едины для школ любого размера — и малых, и больших. У нас 7 тысяч — только на учебные площади. К ним мы пристроили 4 тысячи кв. м под спорт и еще 4 тысячи — под блок дополнительного образования — в канве программы кванториумов (детских технопарков). Это избыточные площади, если исходить из сугубо рациональных соображений. Неубыточной экономикой обладает только школа от 1000 учеников, где на ребенка приходятся 11 кв. м. Расчетная емкость класса в «РOCTе» — 18-20 человек. Китай выдает качественное образование и в классах на 40-50 детей, но там другие образовательные методы, другой тип мотивации, другой менталитет. Эта школа в состоянии потянуть 1,5-2 тысячи учеников, но мы ее проектируем на 630-680 человек.

Новые возможности

Александр Бойко убежден, что ОЦ «РОСТ» не просто находится вне поля механистичного монетаризма, но еще и работает на общегосударственные задачи. Например, как помощник образовательной сфере среднего звена — той, что обучает детей 11-17 лет.

На эту возрастную группу у гособразования зачастую не хватает сил. Обусловлено это, как ни странно, успехами стимулирующей демографической политики.

— Сейчас демографический пик — в первых классах по 11 литер, вплоть до 1 «л», —комментирует этот парадокс Александр Бойко. — Школа, которая 4 года подряд набирает по 11 первых классов, фактически превращается в начальную — на старших детей там просто не хватает ни технического, ни педагогического ресурса. К тому же за 30 лет многие старые школы проморгали ресурс расширения — потеряли свои резервные территории, неосмотрительно их продав или утратив по юридической казуистике.

В частной школе, которую ТS Group начнет строить весной, некоторые планировочные решения будут заимствованы из сферы вузовской архитектуры. На сегодня, до старта строительства, уже вложены 90 млн рублей инвестиций. В основном в проектные работы и в подготовку инженерной инфраструктуры: дорожная сеть, энергетика. Оценочная стоимость школы — 2 млрд 600 млн рублей. Время отбивки инвестиций — 10-11 лет.

Впрочем, к теме окупаемости Александр Бойко относится философски.

— Сама форма собственности — автономная некоммерческая организация, как и любая обычная школа, — резюмирует он. — Проект не то чтобы коммерческий, но с прицелом на самодостаточность. То есть он не должен требовать дополнительных инвестиций. И да, сейчас он их требует. За прошлый год объем дополнительных инвестиций — 14,5 млн рублей. Если прибыль в итоге будет, я, конечно, буду рад. Деньги — это оценка рынком твоей услуги.

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