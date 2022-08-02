Сбербанк расскажет о новых продуктах на «Дне поля Новосибирской области»

Эксперты Сбера познакомят посетителей с продуктами экосистемы и инструментами цифровизации агропромышленного комплекса, а также расскажут о финансовой и кредитной поддержке сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, гостей площадки Сбера ждут акции и скидки от компаний экосистемы.

На «Дне поля Новосибирской области» ежегодно представлена новейшая сельскохозяйственная техника, различные виды семян, биопрепаратов и удобрений, а также иная продукция заводов и организаций в сфере агроснабжения.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: