Сбербанк расскажет о новых продуктах на «Дне поля Новосибирской области»

Эксперты Сбера познакомят посетителей с продуктами экосистемы и инструментами цифровизации агропромышленного комплекса, а также расскажут о финансовой и кредитной поддержке сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, гостей площадки Сбера ждут акции и скидки от компаний экосистемы.
На «Дне поля Новосибирской области» ежегодно представлена новейшая сельскохозяйственная техника, различные виды семян, биопрепаратов и удобрений, а также иная продукция заводов и организаций в сфере агроснабжения.
Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Агропромышленный комплекс – это одна из важнейших отраслей российской экономики. Сельскохозяйственные производители активно внедряют в свою деятельность цифровые решения, и одной из задач Сбера как экосистемы – создание решений и условий для повышения эффективности производства. Познакомиться с примерами разработанных нами инструментов можно будет на стенде Сбера».
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать