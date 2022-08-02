ГК «ВИС» рассказал, когда на трех поликлиниках планируют закрыть тепловой контур

По сообщению пресс-службы Группы «ВИС», строители планируют в октябре закрыть тепловые контуры первых трёх поликлиник. Монолитные работы по ним в среднем выполнены на 83%, залито почти 15 000 кубометров бетона.

— На двух поликлиниках в Октябрьском районе работы ведутся на отметках 4-х этажей, начата кладка перегородок из кирпича и монтаж окон. В Заельцовском районе в семиэтажной поликлинике №27 площадью 11 142 м2 возводится пятый этаж, выполняется армирование, устройство опалубки и бетонирование колонн, — говорится в сообщении. — Ведутся подготовительные работы на площадках поликлиник №13, 16, 18 и 22. Устроены ограждения, начата расчистка территорий и разработка котлованов под фундамент.

Нормативный срок возведения поликлиник – 2 года.

Напомним, Группа «ВИС» реализует ГЧП-проект на всём жизненном цикле: от проектирования и привлечения финансирования до строительства и последующей технической эксплуатации объектов. Финансовый партнёр проекта – Газпромбанк. Благодаря формату ГЧП город получит разработанные по индивидуальным проектам объекты, оснащённые в соответствии с современными требованиями. Всего будет поставлено свыше 3,8 тысяч единиц оборудования экспертного класса – комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографические системы, рентгеновские комплексы, флюорографические аппараты, ультразвуковое оборудование, аппараты для кардиотокографии, электрокардиографии.

По итогам реализации ГЧП-проекта более 320 тысяч жителей Октябрьского, Кировского, Ленинского и Заельцовского районов получат новую медицинскую инфраструктуру. 7 поликлиник рассчитаны на 6,5 тыс. посещений в смену. Будут созданы рабочие места для 4083 специалистов. Медицинскую эксплуатацию будут осуществлять существующие государственные учреждения здравоохранения бесплатно в рамках ОМС.