Сеть Kuzina разместила облигации

Ценные бумаги новосибирской компании появились в обращении 16 сентября. Частные инвесторы приобрели все облигации Kuzina по номинальной стоимости на первичных торгах в течение одного торгового дня. Теперь бумаги доступны на вторичном рынке Московской биржи, сообщили в пресс-службе компании.

Всего в обращении находится 5,5 тыс. облигаций. Инвесторы будут получать по ним ежемесячный доход, исходя из ставки 15% годовых. В сентябре 2021 г. компания вправе пересмотреть ставку на оставшиеся 2 года обращения облигационного займа. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером – АО «Банк Акцепт».

Отмечается, что за время своего существования компания выросла в достаточной мере для публичного долгового рынка. Непосредственно заемщиком выступило одно из основных юридических лиц в структуре бизнеса – ООО «Кузина», под управлением которого находится 19 из 57 кондитерских Kuzina. Выручка компании по итогам первого полугодия 2019 г. составила 193,8 млн рублей.

Инвестиции позволят сибирскому бренду утроить число кондитерских в Москве. Расширение присутствия в столице также планируется осуществить за счет франчайзи-партнеров. Помимо московского, в планах компании дальнейшее развитие на рынке СФО.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015 компания вышла на московский рынок. Сейчас сеть насчитывает 57 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Kuzina работает на перспективном рынке, развивая сегмент кондитерских. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото: пресс-служба компании