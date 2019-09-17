Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Сеть Kuzina разместила облигации

Инвестиции будут направлены на открытие кондитерских в Москве.
  • 17/09/2019, 18:19
Сеть Kuzina разместила облигации

Ценные бумаги новосибирской компании появились в обращении 16 сентября. Частные инвесторы приобрели все облигации Kuzina по номинальной стоимости на первичных торгах в течение одного торгового дня. Теперь бумаги доступны на вторичном рынке Московской биржи, сообщили в пресс-службе компании.

Всего в обращении находится 5,5 тыс. облигаций. Инвесторы будут получать по ним ежемесячный доход, исходя из ставки 15% годовых. В сентябре 2021 г. компания вправе пересмотреть ставку на оставшиеся 2 года обращения облигационного займа. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером – АО «Банк Акцепт».

Отмечается, что за время своего существования компания выросла в достаточной мере для публичного долгового рынка. Непосредственно заемщиком выступило одно из основных юридических лиц в структуре бизнеса – ООО «Кузина», под управлением которого находится 19 из 57 кондитерских Kuzina. Выручка компании по итогам первого полугодия 2019 г. составила 193,8 млн рублей.

Инвестиции позволят сибирскому бренду утроить число кондитерских в Москве. Расширение присутствия в столице также планируется осуществить за счет франчайзи-партнеров. Помимо московского, в планах компании дальнейшее развитие на рынке СФО.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015 компания вышла на московский рынок. Сейчас сеть насчитывает 57 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Kuzina работает на перспективном рынке, развивая сегмент кондитерских. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

17/09/2019, 15:31
В планах на следующий сезон «Весна-лето 2020» сделать упор на легкие платья, блузки, футболки и джемперы с коротким рукавом.

НГТУ НЭТИ представит свои умные разработки на «Технопроме — 2019»

17/09/2019, 13:02
На форуме будет работать отдельный стенд университета.

«Нафтатранс плюс» договорилась с «Татнефтью» о поставках

17/09/2019, 12:33
А также инвестирует в развитие нефтебазы.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

SoftLine готова взять на себя три гостевых маршрута Новосибирска

17/09/2019, 19:30

Разработка IVoiceбудет распознавать азиатские языки

17/09/2019, 19:28

«Умные остановки» дополнят сервисом «Сурдофон»

17/09/2019, 18:57

«Балтика-Новосибирск» запустила новые биологические очистные сооружения

17/09/2019, 17:13

На базе ПАТП-8 создадут предприятие по изготовлению полимерных люков и дождеприемных решеток

17/09/2019, 17:06

«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

17/09/2019, 15:31

НГТУ НЭТИ представит свои умные разработки на «Технопроме — 2019»

17/09/2019, 13:02

«Нафтатранс плюс» договорилась с «Татнефтью» о поставках

17/09/2019, 12:33

В научном центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

17/09/2019, 10:36

Охота на стекло

17/09/2019, 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска