Сбербанк в Новосибирске одобрил кредит 12 млрд рублей застройщику на строительство МФК Freedom

Сбербанк открыл рекордную кредитную линию в рамках проектного финансирования для строительства многофункционального комплекса Freedom в Новосибирске. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов и коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников.

По словам руководителя проекта, многофункциональный комплекс будет возведен в две очереди, общей площадью 188 тысяч кв метров (изначально планировалось — 160 тыс. кв. м). Первая очередь будет сдана весной 2024 года, вторая — в 2026 году.

Общая сумма финансирования составляет более 12 млрд рублей. Большая часть финансирования идет от ПАО Сбербанк.

— Freedom побил рекорд — это самый масштабный инвестиционный проект на сегодняшний день проект, финансируемый и строящийся в Новосибирской области, — сказал Николай Шилов.

Он уточнил, что объем финансирования первой очереди — около 2,5 миллиардов, второй — 9,5 миллиардов рублей.

Вячеслав Мельников подчеркнул, что проектное финансирование рассчитано на 10 лет, но продажи должны завершиться до ввода в эксплуатацию.

— На данный момент апартаменты составляют лишь 10-15% от общих продаж недвижимости в Новосибирске, поэтому, по нашей оценке, предложение будет востребовано на рынке, — отметил Вячеслав Мельников.

По его словам, девелопер ведет переговоры с представителями российских и международных брендов, которые могут стать арендаторами и покупателями площадей в МФК.

— Новые бренды однозначно придут, но это будет известно позже. Первый три этажа в первой очереди уже планирует занять крупная компания экспресс-доставки. Также в списке арендаторов будет представлен малый бизнес, банки. Сейчас ведутся переговоры с «Добрянкой», «Сыроварней», «Академией кофе» и другими, — рассказал Вячеслав Мельников.

Напомним, многофункциональный комплекс Freedom состоит из пяти зданий. Максимальная этажность — 25 этажей. Помимо апартаментов (они займут 65 тысяч кв. метров) в МФК планируют разместить гостиницу с выходом в термальную зону с бассейном, торговые объекты и офисы, бизнес-центр класса «А». Предусмотрены также площадки арт-пространств, где будут проходить выставки, концерты и прочие культурные мероприятия.

Девелоперы Новосибирска с каждым годом выводят на рынок все больше апартаментов. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), на сегодняшний день в Новосибирске на разных стадиях строительства находятся 9 жилых комплексов с апартаментами.