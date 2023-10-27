Банду вымогателей-автоподставщиков обезвредили в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемых в вымогательстве 400 тысяч рублей у женщины после ДТП. Во время инцидента они силой отобрали у потерпевшей водительское удостоверение, документы на Nissan Note, а также 11 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло у дома по улице Нижегородской. Однако в рамках закона урегулировать вопрос не получилось из-за второго участника аварии. Он не согласился с решением аварийного комиссара и вызвав подмогу в лице еще троих мужчин, силой отобрал у женщины водительское удостоверение, документы на автомобиль, а также 11 тысяч рублей.

— После чего они стали угрожать и требовать у потерпевшей 400 тысяч рублей, якобы в счет возмещения ущерба. Женщина смогла сбежать с места происшествия и обратилась за помощью в полицию, — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители города в возрасте от 29 до 35 лет.

— В ходе проведения обысковых мероприятий по местам их проживания оперативники обнаружили и изъяли более 40 банковских карт, 19 мобильных телефонов, 4 ноутбука, водительское удостоверение потерпевшей и регистрационные документы на ее автомобиль, бланки схем ДТП, бланки объяснений, 22 ПТС на различные автомобили, флеш-карту, травматический пистолет и 10 патронов, нож, — отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства. А задержанные взяты под стражу.

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