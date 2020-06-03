Сбербанк в Новосибирске за день выдал 51 кредит под 2% на 55 млн рублей

В первый день старта государственной программы кредитования бизнеса на зарплату по льготной процентной ставке 2% клиенты Новосибирского отделения Сбербанка получили 51 кредит на сумму 54,8 млн рублей. Всего в новосибирский Сбербанк поступило 620 заявок на сумму более 1 млрд рублей.

Согласно условиям программы, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

— Еще на этапе подготовки госпрограммы мы понимали, что она вызовет очень большой интерес, поэтому заранее начали принимать заявки. На сегодняшний день к нам поступило более 600 заявок на общую сумму более 1 млрд рублей. Причем мы рассматриваем все обращения клиентов вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета, — комментирует Игорь Безматерных, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Подробная информация о новой программе кредитования и других мерах поддержки корпоративных клиентов – на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка