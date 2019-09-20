«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

— Сергей, скажите, какой процент предпринимателей Новосибирской области в настоящее время пользуется господдержкой?

— Для чистоты эксперимента важно определить, сколько реальных предпринимателей в настоящее время работают на территории Новосибирской области. Ведь если из количества официально зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (около 145 тысяч субъектов) вычесть тех, кто не сдает отчетность, не имеет оборотов по расчетным счетам и является частью большой раздробленной структуры — оценочно это 50-60 тысяч — то реестр определенно преобразится.

В 2018 году в рамках госпрограмм поддержку получили около 3,5 тысячи предпринимателей: 2 тысячи — через региональный центр поддержки предпринимательства, около 400 — через Фонд микрофинансирования, около 250 — через Гарантийный фонд, еще около 60 получают прямую финансовую поддержку в виде субсидий. Остальные субъекты МСП получают поддержку через объекты инфраструктуры и муниципальные программы. Эта цифра ниже задачи, определенной национальным проектом, — 4,6 тысячи субъектов МСП в рамках проекта федерального проекта «Акселерация субъектов МСП». Причем проект по акселерации включает только поддержку в виде предоставляемой инфраструктуры. А прямая финансовая поддержка национальным проектом предусмотрена только для социального предпринимательства в моногородах.

— Какие отрасли в настоящее время наиболее активны в получении господдержки?

— К фондам (как и раньше) чаще всего обращаются торговые компании, что особенно характерно для Новосибирской области.

— Есть ли причины, удерживающие МСП от получения мер поддержки (недостаточная информированность, излишняя забюрократизированность процедуры получения и т.д.)?

— Если говорить о причинах «активности» предпринимателей, то имеет место фактор недостаточной информированности, хотя информация, казалось бы, лежит на поверхности: и в интернет-ресурсах, и в печатной продукции, озвучивается на публичных мероприятиях, ее можно получить в МФЦ. Люди, в принципе, в курсе, что есть такая условная «халява», которая в действительности далеко не условная — и в этом проблема.

Но у людей двоякое мнение о госполитике в отношении бизнеса. С одной стороны, предпринимателям хочется поддержки — инфраструктурной или прямой финансовой. С другой — у ряда предпринимателей есть опыт последствий использования такой поддержки в виде дополнительных проверок с пристрастием со стороны тех же правоохранительных органов. Следом за предоставленными мерами поддержки к бизнесу идет полиция и досконально его проверяет — с выемками документов. То есть вопрос очень серьезный. Он связан с последующим администрированием. Зачастую «под раздачу» попадают отнюдь не нарушители. Формальный повод для проверок — целевое расходование полученных средств. А бывает, что, например, предприниматель подал заявление о получении средств на модернизацию оборудования, указав определенную марку. Но впоследствии в ходе эксплуатации понял, что, допустим, насос слабый, заменил на другой, более прочный. Все работает, бизнес-план выполняется. А потом оказывается, что по документам было одно, а стало другое — и это дает повод для лишних и ненужных подозрений. Да, порой такая осторожность со стороны правоохранительных органов обоснована. Но в большинстве случаев предприниматели получают с господдержкой такой «информационный шлейф», что потом для сохранения коммерческой тайны уже не торопятся обращаться за какой бы то ни было поддержкой. Те, у кого серьезный бизнес, за поддержкой обращаются крайне редко.

Поэтому люди очень настороженно относятся к предложениям со стороны государства. К тому же есть в предпринимательской среде такой стереотип, что свою бизнес-идею, процесс ее реализации лучше сохранять от посторонних глаз. А получение господдержки вынуждает более широко, публично отчитываться о результатах: что было, что стало. Это привлекает лишнее внимание государственных органов. Многие переживают, что идея может уйти «налево».

— В этом году начинает действовать национальный проект поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Какова вероятность, что условия предоставления господдержки будут скорректированы с началом его реализации?

— Однозначно, что в процессе реализации нацпроекта поддержки МСП и предпринимательской инициативы за счет федеральных ресурсов условия предоставления поддержки будут корректироваться. Федеральный нацпроект предлагает больше вариантов: снижение административного давления, упрощение доступа МСП к получению поддержки, льготное кредитование и т.д. При этом будут учитываться особенности каждой территории Российской Федерации, особенности экономики и деловой активности. Поэтому, думаю, анализ будет произведен, обратная связь от предпринимателей получена, сделаны выводы: какие есть сложности, ожидания, какие изменения в связи с этим должны произойти, какие замечания необходимо устранить. Иначе нацпроект просто не «поедет».

Кроме того, говорить о коррекции условий поддержки в рамках национальных проектов можно только в случае изменения федерального законодательства.

Что касается прямой поддержки в виде субсидий, то они предоставляются из областного бюджета и к национальному проекту не имеют прямого отношения, и изменение условий пока что не планируется.

— Прогнозируется ли рост субъектов МСП с началом действия нацпроекта? Насколько? Есть хотя бы приблизительные цифры?

— Рост сейчас прогнозировать очень сложно, особенно после обновления реестра ФНС, где динамика — в отрицательном значении.

— Предполагается ли смягчить меры администрирования? Если да, то каким именно образом?

— Про меры администрирования вопрос специфичный. Если имеются в виду документы, необходимые для предоставления поддержки, то заявка и договор на некоторые виды услуг — это необходимый минимум, и вряд ли здесь будут изменения. Если речь идет об информации, которую необходимо предоставить после (о выручке, численности работников и т.д.), то она прописана в рамках приказа Минэкономразвития РФ «О мониторинге эффективности поддержки».

Также Счетная палата РФ настаивает на мониторинге эффективности. Необходимо идти по пути изменения источника информации. Все данные есть в ФНС, получение их в налоговой повысит достоверность информации и снизит нагрузку как на субъекты малого и среднего предпринимательства, так и на инфраструктуру поддержки.

— Сколько предпринимателей области могут претендовать на уже выделенные федеральные средства в размере 991 млн рублей?

— Из данных средств предполагается 203 млн направить на федеральный проект «Акселерация», где целевой показатель — 4,6 тысячи получателей поддержки. Здесь под поддержкой подразумевается консультационная и образовательная поддержка в рамках МФЦ «Мой бизнес», «Центр экспорта» и финансовая поддержка в моногородах. 23 млн рублей — на популяризацию предпринимательства, где как таковой финансовой поддержки не предусмотрено.

Остальное — более 700 млн — это проект по финансовой поддержке, подразумевающий получение денежных средств Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования субъектов МСП.

Целевой показатель до Фонда микрофинансирования — 704 действующих займа к концу 2019 года. Это соответствует росту количества заемщиков примерно на 40% по сравнению с 2018 годом. У Гарантийного фонда цель — увеличить портфель кредитов где-то в 1,5 раза. Основной вопрос в том, кому банки готовы выдать кредит, поскольку в основном сейчас они занимаются перекредитовкой. Новых кредитов немного, как и «качественных» заемщиков.

— Не может ли случиться перекос, как, например, в аграрном секторе, когда поддержку получают единицы и, как правило, те, кто уже достаточно твердо стоит на ногах?

— Риск перекоса логично присутствует, он возможен при предоставлении кредитов по постановлению N 1764, где банки кредитуют бизнес под 8,5%, а Минэкономразвития России возмещает им затраты.

Все банки, включая Сбербанк, говорят о том, что размер предоставляемой компенсации позволяет кредитовать только лучших заемщиков, в основном средний бизнес. Выходит, эта программа, задуманная как массовая, доступна для инвестиционных целей и для приоритетных отраслей, пока не в полной мере соответствует поставленным задачам.

— Предполагаются ли переговоры с фондами и банками по поводу смягчения требований к заемщикам и снижения для них процентной ставки?

— На ставку по кредиту влияют два фактора: размер ключевой ставкой ЦБ и риски. Ключевую ставку Центробанк снижал в этом году уже дважды. Итого на 0,5 п.п. В сентябре 2019-го она еще раз снижена и составляет 7,0%. В настоящий момент Гарантийный фонд снизил ставку по поручительствам с 1% до 0,75% или даже 0,5% — в зависимости от типа сделки. Кроме того, мы постоянно ведем переговоры с банками по поводу расширения использования поручительств фонда, а значит, и увеличения количества потенциальных заемщиков.

Подготовила Евгения Серегина

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