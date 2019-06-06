Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Новосибирской области

ПАО Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Новосибирской области. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Соглашение определяет направления сотрудничества сторон в сфере подготовки квалифицированных IT-специалистов мирового уровня для высокотехнологичных отраслей экономики Новосибирской области, в том числе в рамках открытия в регионе филиала «Школы 21».

— Новосибирск — это один из самых динамично развивающихся городов-миллионников России. Цифровая трансформация требует все больше ИТ-специалистов и нового качества их подготовки. Отбирая студентов в «Школу 21», мы увидели огромный спрос на обучение от абитуриентов из этого региона, и поэтому я убежден, что открытие филиала нашей школы именно здесь будет правильным решением, ведь тогда у нас смогут учиться студенты, которые не имеют возможности переехать в Москву, — подчеркнул президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Отмечается, что «Школа 21», образовательная инициатива Сбербанка, начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в сфере информационных технологий по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 — организацией, которая за 5 лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования.

Учеба в «Школе 21» начинается с четырехнедельного интенсивного курса обучения программированию — «бассейна». По его итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение, которое продолжается от 1,5 до 4 лет в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение бесплатно. Стать студентом может любой желающий старше 18 лет, прошедший конкурс.

Фото предоставлено пресс-службой банка