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Проект станции «Спортивная» получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы

Объектом экспертизы являлись проектная документация и результаты инженерных изысканий.
  • 06/06/2019, 18:52
Проект станции «Спортивная» получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы

5 июня проект станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Информация о результате экспертизы появилась на сайте Единого государственного реестра заключений сегодня, 6 июня. С чем это связано в сообщении не уточняется.

На сайте говорится, что объектом экспертизы являлись проектная документация и результаты инженерных изысканий.

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Согласно информации, размещенной в реестре, проектную документацию проекта выполняли ОАО «Сибгипротранс», МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ОАО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность», и Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания» (АО «Стройизыскания»).

Напомним, станцию «Спортивная» планировали построить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. На разработку проекта станции ушло полгода. Она была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад. Расчетный объём инвестиций — 1,2 -1,3 млрд рублей.

Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

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