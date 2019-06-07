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ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ

  • 07/06/2019, 10:02
На Петербургском экономическом форуме банк ВТБ (ПАО) продемонстрирует свои новые решения с использованием технологии virtual reality для подбора объекта при ипотечном кредитовании и при управлении инвестициями.

ПАО Банк ВТБС помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте Москвы, инфраструктуру жилого комплекса (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

 VR-ипотека значительно упрощает процесс выбора объектов недвижимости. Но в первую очередь данное решение будет направлено на то, чтобы помочь клиентам в регионах, не выезжая, определиться с покупкой квартиры в другом городе. Сейчас сервис актуален для объектов в Москве, далее планируется тиражировать его в регионах. После дистанционного подбора банк поможет клиенту провести ипотечную сделку. Пилотирование решения будет запущено 1 июля в трех отделениях ВТБ формата «Привилегия».

 Также ВТБ представит на Петербургском международном экономическом форуме сервис VR-инвестиции. Он позволит получить информацию о преимуществах вложений в ценные бумаги и о работе мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Через VR-очки пользователи также узнают, как инвестиции позволяют достигать поставленных целей, какие задачи они решают, и научатся выбирать подходящую стратегию.

VR-инвестиции демонстрирует работу консультационных сервисов, помогающих клиентам эффективно вкладывать свои средства. Так, пользователям мобильной платформы доступны аналитическая поддержка профессиональной команды ВТБ Капитал и советы робоэдвайзера. Во время VR-сеанса клиент проходит опрос, который позволяет определить индивидуальную инвестиционную стратегию пользователя. Пилот VR-инвестиций будет запущен 1 июля в 10 отделениях банка ВТБ с обслуживанием в формате «Привилегия».

Фото: пресс-служба банка

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