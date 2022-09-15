Сборка генератора в домашних условиях

Оборудование позволяет восстановить энергоснабжение даже при наличии основной линии в периоды аварийного обесточивания. Однако цена заводских решений зачастую превышает выделенный бюджет.

Если рассматривать автономные генераторы 200 квт в Новосибирске, можно увидеть ценовую разницу моделей. Это связано с техническими и эксплуатационными особенностями установок. Например, продукция ТехЭкспо делится на несколько сегментов, объединенных определенным набором функций. Это упрощает ориентацию в разнообразии вариантов, позволяет подобрать конструкцию, соответствующую условиям использования. Если возможность покупки отсутствует, но необходимость монтажа станции есть, можно воспользоваться способами самостоятельной сборки.

Асинхронный генератор

Для производства потребуется рабочий мотор. В зависимости от характеристик детали можно создать автономный источник питания на 220 V и 380 V. Подключение имеет достаточно простую схему, предполагающую последовательное подсоединение конденсаторов к обмоткам.

Магнитный

Алгоритм следующий:

подбирается двигатель в рабочем состоянии (подойдет синхронный бесщеточный, коллекторный и прочие);

магниты прочно закрепляются на вращающейся оси;

полученный механизм крепится на катушку.

При вращении магниты формируют стабильное электрическое поле, которые преобразуется в энергию.

Паровой

Достаточно сложный в реализации механизм, требующий определенных навыков. Конструкция состоит из следующих элементов:

печь;

водяной контур;

турбина.

В процессе сжигания твердого топлива образуется тепловая энергия, которая преобразуется в электрическую при прохождении через турбинные лопасти. Получается стационарная, громоздкая установка с необходимостью постоянного контроля рабочей температуры.

Дровяной

Техника используется для создания портативных, походных станций. Состоит из следующих частей:

печь;

элементы Пельтье;

радиатор.

При сжигании горючего тепловая энергия передается проводниковым пластинам, одна сторона которых нагревается, вторая – охлаждается. За счет температурной разницы на полюсах вырабатывается на напряжение. Чем больше показатель, тем сильнее мощность. Такая конструкция может стабильно работать в мороз.

Инструкция

Сборка генератора в домашних условиях – трудоемкий процесс, требующий особой подготовки. Состоит из нескольких этапов:

Выбор радиокомпонентов. Двигатель, диодный мост, полярные конденсаторы, сглаживающий фильтр, преобразователь напряжения. Подготовка инструмента. Болгарка с наличием отрезных дисков по дереву, металлу, шлифовальных. Дрель, перфоратор, шуруповерт, трубный прокат, ключи, отвертки, крепежные элементы (гайки, болты, шурупы, саморезы). Расчет рабочих показателей. Когда инвентарь готов, необходимо переходить к технической части – вычисление мощности мотора. Рассчитывается количеством вращений при включении детали в сеть. Чтобы спрогнозировать компенсацию нагрузки, требуется к итоговому значению прибавить 10%. Проектирование заземления. Механизм нацелен на предотвращение травматических ситуаций в процессе эксплуатации (удар током). Составление схемы. Пункт рекомендовано использовать пользователям, имеющим представление о принципе работы электрической сети. В остальных случаях уместно воспользоваться готовыми схемами. Сборка. Осуществляется в три этапа – конструирование корпуса, подключение конденсаторов к обмоткам, подсоединение свободных обмоточных концов.

Перед вводом в работу конструкция тестируется на маломощном объекте. Например, лампочке.

Готовый вариант

Специалисты компании ТехЭкспо рекомендуют рассматривать заводские решения по следующим причинам:

Экономия времени. Процесс самостоятельной сборки может занять не один месяц. Надежность. Каждый выпущенный генератор проверяется на работоспособность в любых условиях. Безопасность. Оборудование оснащается автоматизированными системами защиты, которые обесточивают двигатель при возникновении аварийных ситуаций. Это не только сохраняет целостность агрегата, но и исключает травмирование пользователя. Большой модельный ряд. Среди готовых конструкций можно выбрать устройство, соответствующее конкретным условиям эксплуатации. Наличие комплектующих. Например, автоматический ввод резерва, прибор для выравнивания тока, защиты конечных потребителей от скачков напряжения. Также имеются приспособления для защиты станции от осадков, механических повреждений, вандализма. Гарантия. ТехЭкспо предоставляет клиентам документ на сервисное обслуживание автономной электростанции в установленный период. Если в процессе эксплуатации обнаружены сбои в работе, проблема решается силами сотрудников компании.

Самодельный генератор может выступать временной мерой энергообеспечения с перспективой замены на заводское оборудование. Пользоваться прибором, не прошедшим тестирование пригодности к эксплуатации, опасно.

Оборудование, собранное в домашних условиях, имеет право на существование, если строго соблюдается производственная технология и обеспечивается постоянный контроль работоспособности устройства. Незнание принципа работы электрической цепи, использование материалов сомнительного качества и несоблюдение техники безопасности могут дать обратный результат.

Важно! Автономные электростанции относятся к категории оборудования повышенной пожарной опасности. Для исключения случаев возгорания оборудование монтируется вдали от открытого огня и пожароопасных объектов. Обеспечивается безопасность территории подготовкой инвентаря для экстренного тушения воспламенения.