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Новосибирские депутаты просят больше полномочий для лишения мандатов коллег-оппозиционеров

  • 14/09/2022, 18:57
Автор:
прекращение полномочий депутата
Пока депутаты горсовета могут продолжать работать «заочно», на протяжении длительного времени находясь за пределами России, без прекращения полномочий.

Сентябрьской сессии горсовета Новосибирска предстоит рассмотреть законодательную инициативу фракции единороссов о расширении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий своих коллег-депутатов. Этот перечень предлагается дополнить длительным проживанием депутата за пределами России. Соответствующий законопроект, который может быть рассмотрен дополнительным вопросом, размещён в группе либеральной коалиции «Новосибирск 2020».

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В практике совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени, мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ, говорится в проекте обращения городских депутатов к федеральным коллегам. Также совет депутатов не располагает информацией о наличии права у данного депутата на постоянное место жительства за границей… Таким образом, работа с избирателями на округе поставлена в зависимость от деятельности помощников либо возможностей технических средств связи, доступ к которым есть не у каждого жителя.

В то же время, как отмечается в проекте документа далее, юридических оснований, согласно федеральному законодательству, для досрочного прекращения полномочий депутата-«заочника» у его коллег нет.

Совет депутатов Новосибирска лишён возможности как-то повлиять на возникшую ситуацию, заложниками которой являются жители соответствующего избирательного округа, сообщается в проекте обращения. А именно отсутствуют основания для досрочного прекращения полномочий такого депутата, фактически не осуществляющего персональную деятельность на избирательном округе, и проведения дополнительных выборов на указанном округе. В связи с этим совет депутатов обращается с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата таким основанием, как отсутствие на территории РФ сроком более года.

Напомним, что в настоящее время в вынужденной эмиграции находятся двое депутатов от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» — Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Причём отсутствие в Новосибирске Сергея Бойко скоро уложится в «срок более года»: депутат заявил о невозвращении в Россию в конце ноября прошлого года, к этом времени он с семьёй уже покинул пределы страны, обосновавшись вначале в Греции, затем в Прибалтике, затем — в Мексике. Официально своё отсутствие на сессиях Бойко объяснял длительной загранкомандировкой.

В настоящее время за границей вынужденно находится и соратница Бойко по коалиции Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело после публикации в соцсети скандального поста в отношении российских военных, погибших в ходе спецоперации на территории Донбасса и Украины. Дело было возбуждено в конце июля. В середине августа представители прокуратуры Новосибирской области сообщили, что депутат находится в межгосударственном розыске.

 

Ранее редакция сообщала, кто из депутатов Заксобрания рискует досрочно лишиться мандата.

 

Фото со страницы Сергея Бойко в соцсети

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : прекращение полномочий депутата отзыв мандата оппозиция депутат


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