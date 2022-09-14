Новосибирские депутаты просят больше полномочий для лишения мандатов коллег-оппозиционеров

Сентябрьской сессии горсовета Новосибирска предстоит рассмотреть законодательную инициативу фракции единороссов о расширении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий своих коллег-депутатов. Этот перечень предлагается дополнить длительным проживанием депутата за пределами России. Соответствующий законопроект, который может быть рассмотрен дополнительным вопросом, размещён в группе либеральной коалиции «Новосибирск 2020».

Главу Следственного комитета России попросили возбудить дело против депутата горсовета Новосибирска В практике совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени, мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ, — говорится в проекте обращения городских депутатов к федеральным коллегам. — Также совет депутатов не располагает информацией о наличии права у данного депутата на постоянное место жительства за границей… Таким образом, работа с избирателями на округе поставлена в зависимость от деятельности помощников либо возможностей технических средств связи, доступ к которым есть не у каждого жителя.

В то же время, как отмечается в проекте документа далее, юридических оснований, согласно федеральному законодательству, для досрочного прекращения полномочий депутата-«заочника» у его коллег нет.

— Совет депутатов Новосибирска лишён возможности как-то повлиять на возникшую ситуацию, заложниками которой являются жители соответствующего избирательного округа, — сообщается в проекте обращения. — А именно отсутствуют основания для досрочного прекращения полномочий такого депутата, фактически не осуществляющего персональную деятельность на избирательном округе, и проведения дополнительных выборов на указанном округе. В связи с этим совет депутатов обращается с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата таким основанием, как отсутствие на территории РФ сроком более года.

Напомним, что в настоящее время в вынужденной эмиграции находятся двое депутатов от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» — Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Причём отсутствие в Новосибирске Сергея Бойко скоро уложится в «срок более года»: депутат заявил о невозвращении в Россию в конце ноября прошлого года, к этом времени он с семьёй уже покинул пределы страны, обосновавшись вначале в Греции, затем в Прибалтике, затем — в Мексике. Официально своё отсутствие на сессиях Бойко объяснял длительной загранкомандировкой.

В настоящее время за границей вынужденно находится и соратница Бойко по коалиции Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело после публикации в соцсети скандального поста в отношении российских военных, погибших в ходе спецоперации на территории Донбасса и Украины. Дело было возбуждено в конце июля. В середине августа представители прокуратуры Новосибирской области сообщили, что депутат находится в межгосударственном розыске.

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