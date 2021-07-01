Рекламодателям

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

  • 01/07/2021, 09:57
Новости Сибири
Сибиряки стали активнее страховать машины по автокаско, себя от несчастных случаев и болезней, а также свое имущество.

Объем премии, собранный филиалами Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 1 квартал 2021 года, составил 1,2 млрд рублей, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, сообщила пресс-служба компании. Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 755 млн руб. (прирост 6%), в том числе сборы по личному страхованию – 144,5 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 583,7 млн руб. (прирост 17%), страхованию ответственности – 26,8 млн руб. (прирост 2%). Объем страховой премии по ОСАГО составил 384,2 млн руб. (прирост 1%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 17,9 млн руб., объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 9,4 млн руб.

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 1 квартал 2021 года составили 707,9 млн руб., что на 18% ниже показателя аналогичного периода 2020 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 42,1 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 271,9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 6,9 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 375 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 1,3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 10,7 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибири стали страхование автокаско со сборами в 370 млн руб. (прирост 18% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года), страхование от несчастных случаев и болезней (прирост 15%) и страхование имущества физических лиц (прирост 24%), а также страхование грузов (прирост 32%) и страхование имущества юридических лиц (прирост 10%)

В зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтай.

Фото: pixabay.com автор: kalhh

295

Рубрики : Финансы Страхование

Регионы: Сибирь

Теги : страхование автокаско


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

30/06/2021, 15:28

В 2021 году в Сибири уже предотвращено более 50 нарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Кемерово догоняет Новосибирск по ценам на недвижимость

22/06/2021, 10:17

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

01/07/2021, 10:13

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

01/07/2021, 10:03

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

01/07/2021, 09:45

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

30/06/2021, 17:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

В Банке Акцепт прошло заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

01/07/2021, 11:10

Экологическая акция «Зелёный двор» пришла в Новосибирск

30/06/2021, 17:23

Откройте индивидуальный инвестиционный счет в Банке Акцепт!

30/06/2021, 15:20

ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью

30/06/2021, 15:13

Международное агентство Fitch подтвердило рейтинги Банка «Левобережный» на уровне «ВВ»

30/06/2021, 15:03

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Губернатора просят помочь МУП «Спецавтохозяйство»

НМЗ «Искра» подтвердил качество и конкурентоспособность продукции на рынке

Какие законы вступят в силу в июле?

Финансы

Новости Новосибирска

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Сибиряки стали чаще жаловаться на навязывание финансовых услуг

Политика

Новости Новосибирска

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирска

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Общество

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Владимир Путин привился «Спутником V»

Сергей Бойко предложил здание сибирского полпредства отдать под школу

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска