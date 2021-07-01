Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

Объем премии, собранный филиалами Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 1 квартал 2021 года, составил 1,2 млрд рублей, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, сообщила пресс-служба компании. Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 755 млн руб. (прирост 6%), в том числе сборы по личному страхованию – 144,5 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 583,7 млн руб. (прирост 17%), страхованию ответственности – 26,8 млн руб. (прирост 2%). Объем страховой премии по ОСАГО составил 384,2 млн руб. (прирост 1%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 17,9 млн руб., объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 9,4 млн руб.

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 1 квартал 2021 года составили 707,9 млн руб., что на 18% ниже показателя аналогичного периода 2020 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 42,1 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 271,9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 6,9 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 375 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 1,3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 10,7 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибири стали страхование автокаско со сборами в 370 млн руб. (прирост 18% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года), страхование от несчастных случаев и болезней (прирост 15%) и страхование имущества физических лиц (прирост 24%), а также страхование грузов (прирост 32%) и страхование имущества юридических лиц (прирост 10%)

В зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтай.