Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Кроме того, для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества, прививаться можно любой зарегистрированной вакциной, а если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.

Следует отметить, что в стране все еще сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, появляются новые штаммы.

В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 173 случая COVID-19.