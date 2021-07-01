Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

Традиционно, в программе – трехдневная конференция молодых ученых, выставка достижений российских инновационных компаний и бизнес-форум с дискуссиями по превентивной медицине, развитию фудтеха, биотехнологиям, борьбе с коронавирусом. Важное место на OpenBio займет обсуждение проблемы распространения ВИЧ-инфекции в России. О некоторых особенностях грядущего конгресса можно говорить уже сейчас.

Индексация в Scopus

Все доклады научной конференции OpenBio-2021 выйдут в виде статей в журнале «Молекулярная биология», который включен в список Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ и индексируется в международной базе данных Scopus.

— Наличие статей, индексируемых в Scopus, требуется при защите диссертаций, рассмотрении заявок на получение научных грантов и закрытии вакантных должностей в вузах. Попадание статьи в Scopus подтверждает ее научную ценность, — отметила Юлия Линюшина, руководитель OpenBio.

Большие данные в приоритете

На OpenBio-2021 добавится междисциплинарная секция – «Биоинформатика». Организаторы приглашают для участия в конференции ученых, которые занимаются исследованиями на основе анализа больших данных биологических и биохимических систем с использованием компьютерных, математических и статистических методов.

Прорывы в фудтехе

Планируется, что на круглом столе обсудят драйверы отрасли ключевые тренды развития биотехнологий в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, альтернативные и персонализированные решения в области создания продуктов питания.

— Мы приглашаем ученых, фудтех предпринимателей и корпоративных партнеров обсудить развитие пищевой индустрии с использованием биотехнологий, — рассказала модератор сессии Анна Ненахова, инвестиционный директор ООО «Уралхим-Инновации».

Эпидемия ВИЧ в России

В рамках форума запланирован круглый стол «ВИЧ в России: проблемы фарммедобращения и новейшие разработки». Площадка соберет ученых, участников пациентских объединений и независимых организаций, представителей фармкомпаний и органов власти федерального и регионального уровня для обсуждения вопросов и проблем, связанных с распространением ВИЧ-инфекции, закупкой препаратов прошлых поколений, неправильными схемами терапии и перспективой получения универсальной вакцины.

— Несовершенство лекарственного обеспечения и медицинской инфраструктуры, общественное сопротивление и стигма по отношению к ВИЧ и ковид, неумение и нежелание использовать действенные инструменты личной профилактики этих инфекционных заболеваний делают эпидемии ВИЧ и коронавируса очень похожими. Опыт борьбы с ВИЧ мог бы быть полезен и в сопротивлении ковиду, — объяснила необходимость обсуждения этой темы Рита Логинова, известный журналист, автор подкаста «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ, специалист по коммуникациям некоммерческой организации «Гуманитарный проект».

Вакцины, маркеры и симптомы ковида

На OpenBio-2021 организаторы планируют пригласить разработчиков всех российских вакцин для участия в работе круглого стола. Модерировать дискуссию будет российский вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.