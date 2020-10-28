Напряженность в системе здравоохранения вызвал резкий всплеск заболевших

— Вторая волна коронавируса в Новосибирской области началась 18 сентября. То есть в более-менее спокойной обстановке мы жили около месяца. А некоторые медучреждения — всего неделю. Первый удар второй волны пришелся на поликлинические отделения, — сообщил, выступая на сессии горсовета Новосибирска министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — В отличие от первой волны, когда мы собирали пациентов в стационары 3-4 месяца, во второй мы получили резкий всплеск заболевших за 3 недели. Это вызвало напряженность в системе здравоохранения. В больницы на госпитализацию в последние недели отправлялись более 100 пациентов ежедневно, тогда как выписывались по 15-20 человек. Это привело к резкому спросу на коечный фонд.

Пик обращений в скорую помощь региональный минздрав зафиксировал 1,5-2 недели назад. По словам Хальзова, год назад в сутки на «03» поступали 200 вызовов, в этом году — 600. При этом большинство граждан обращалось за консультациями. С 14 октября министр подписал приказ о переносе диспансеризации взрослого населения. С 26 октября была приостановлена плановая госпитализация, так как подавляющее большинство стационаров области уже перепрофилировались под оказание помощи ковидным пациентам. Профильная помощь сейчас оказывается только в экстренных случаях.

Министр отметил, что с 18 сентября в регионе дополнительно созданы 1342 койко-места для приема коронавирусных пациентов (было 2586 коек). В медучреждениях региона работают примерно 4556 медработников. Дополнительно трудоустроены более 400 студентов медуниверситета и медицинских колледжей. Ведутся переговоры о направлении студентов целевого набора НГМУ для помощи в районы.

На сегодняшний день в Новосибирске созданы 188 спецбригад, которые работают в первичном звене с вызовами на домах, организовывают осмотры пациентов и амбулаторное лечение, в том числе по ОРВИ. С 19 октября для обслуживания выездов медиков поликлиник дополнительно выделяются 75 такси, а при необходимости их количество можно довести до 100. С 25 до 39 увеличено количество спецбригад скорой медпомощи, с 10-14 до 20-22 — количество операторов колцентра «03». В ближайшее время к ним добавятся еще 15 студентов четвертого курса медколледжа. На сервисе «124» работают 39 консультантов.

— Средний срок ожидания ответа скорой сегодня составляет 3 минуты, оператора «112» — 1-2 минуты. По службе «124» ситуация сложнее, но мы сейчас этим вопросом занимаемся, — добавил Хальзов.

— За последние две недели мы столкнулись с пиковым спросом на противовирусные, антибактериальные препараты. С чем это связано, я не понимаю, но с полок смели все, — констатировал он. — Госрегулирования обеспечения аптечных сетей сегодня нет, но губернатор держит на контроле поставку лекарств в аптечные сети, проводит совещания с поставщиками. Мы в режиме реального времени получаем сводку о наличии и количестве препаратов, имеющихся в области. В зависимости от наличия препаратов в аптеках назначается терапия. За это отвечает главный пульмонолог области. Сейчас ситуация выравнивается.

Министр также прокомментировал ситуацию с лекарственными препаратами в аптеках региона.

Константин Хальзов не исключил, что количество заболевших Covid-19, требующих госпитализации, продолжит расти. Для этого регион сейчас решает вопрос закупки необходимого количество СИЗов, оборудования и расходных материалов, ведет работу по разворачиванию коечного фонда. На 15 марта расчетная обеспеченность новосибирской области СИЗ составляет 45 дней.

— Мы продолжаем работу по формированию необходимого запаса. Кроме того, из резервного фонда выделены 30 млн рублей для покупки 300 кислородных концентратов. Сегодня это одна из самых дефицитных позиций. 8 млн рублей — на приобретение газификатора в 25 больницу, 15 млн — на закупку СИЗ для ковидных госпиталей и первичного звена, — перечисляет министр.

— Люди могут сутками сидеть в больнице при госпитализации с температурой и подтвержденным поражением легких, к ним по несколько дней не приходят вызванные на дом врачи, мобильное приложение «112» эффективно не работает. Зачем мы тратили деньги на эту систему, на покупку мобильных госпиталей? — поинтересовался независимый депутат Ростислав Антонов. — Почему вы не разворачиваете мобильные госпитали, не обучаете фельдшеров, не привлекаете волонтеров, как это делают в Москве?

У депутатов после выступления министра ожидаемо возникло множество вопросов. Некоторые из них уже на собственном опыте столкнулись с коронавирусной инфекцией, а также с реакцией областной системы здравоохранения на резко выросшее количество заболевших, дефицитом коек в стационарах, тестов для определения ковида, лекарственных препаратов для его лечения.

Много вопросов задавалось по дополнительным местам для госпитализации пациентов с Covid-19 в стационарах в случае ухудшения ситуации. Министр пояснил, что рассматривается возможность перепрофилирования с начала ноября на прием ковид-пациентов ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (180 коек) и ФГБУЗ «НИИТО» (200 коек). Напомним, губернатор региона также поставил задачу ускорить ввод в эксплуатацию перинатального центра, где в конце ноября планируется создать условия для приема заболевших коронавирусом. Для ускорения ввода объекта из резервного фонда области будут выделены 75 млн рублей.

— Летом мы занимались вопросом о возможности перепрофилирования различных объектов под прием коронавирусных пациентов. В частности, «Экспоцентра». Да таким образом можно создать несколько тысяч койко-мест, но вопрос в том, кто будет работать с больными, — пояснил Хальзов, отвечая на вопрос депутатов о возможности расширения условий для приема пациентов в стационарах. — В облбольнице сегодня всего созданы 1300 койко-мест, в горбольнице — 1400, и там, и там работают по 1500 человек. У нас просто нет персонала для того, чтобы закрыть такие потребности на новых площадках. С большей долей вероятности при обострении ситуации, возможно привлечение к размещению ковид-пациентов санаториев и профилакториев региона, крупных частных клиник, где уже есть необходимые специалисты. Но пока мы справляемся своими силами. Такая ситуация по всей стране.

При этом Хальзов сообщил, что на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о строительстве в Новосибирской области современного инфекционного стационара.

В целом, нужно сказать, что выступление Хальзова на горсовете было спокойным. Чиновник, не нервничая, доложил об обстановке, а потом также спокойно отвечал на вопросы депутатов. В общей сложности все заняло около 1 часа 20 минут. Потом министр уехал на заседание правительства, где также обсуждалась тема борьбы с коронавирусом. А депутаты большинством голосов проголосовали за то, чтобы свернуть обсуждение темы.

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