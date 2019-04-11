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Стартап наноцентра «Сигма.Новосибирск» представил в Лас-Вегасе вывески на электронных чернилах

В умном пространстве каждый тип вывесок выполняет свою роль, и всей системой можно управлять через единый интерфейс.
  • 11/04/2019, 19:11
Стартап наноцентра «Сигма.Новосибирск» представил в Лас-Вегасе вывески на электронных чернилах

Стартап Focus.it вернулся с крупнейшей профессиональной выставки по электронным вывескам, проходящей в Лас-Вегасе, где представил вывески на электронных чернилах, сообщили в пресс-службе компании.

На выставке DSE в Лас-Вегасе посетители стенда оценили портативность и автономность вывесок Focus.it на электронных чернилах. Как рассказали в пресс-службе, такие вывески крепятся в нужные места совершенно без проводов, и работают без подзарядки несколько недель. В умном пространстве каждый тип вывесок выполняет свою роль, и всей системой можно управлять через единый интерфейс.

— Получили конструктивную обратную связь от будущих клиентов, и с новыми знаниями продолжаем строить стартап! — поделились впечатлениями участники делегации на странице в Facebook.

Focus.it — один из стартапов наноцентра «Сигма. Новосибирск» — создает систему электронных экранов для офиса, улицы и производств.

Фото: со страницы в facebook

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