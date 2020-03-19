Снег прибавляет в себестоимости

Мэрия Новосибирска ищет дополнительные финансовые ресурсы на предстоящие зимние периоды. Что касается уже прошедшей зимы, то, как отмечают в руководстве муниципалитета, за сезон выпало, можно сказать, рекордное число осадков, и только введение главой города на территории Новосибирска режима ЧС позволило своевременно привлечь дополнительную технику для его уборки.

— Снег мог идти в течение недели. За этот зимний период выпала практически двухгодичная норма осадков, — сообщил на сессии горсовета заместитель мэра Олег Клемешов. — В январе при норме 30 мм выпало практически 47 мм осадков. В феврале при норме 20,5 мм — 38 мм. К середине января выпала годовая норма осадков. Режим ЧС с 24 января, во-первых, позволил оперативно перераспределить лимиты и привлечь дополнительные ресурсы для МКУ администраций районов в пределах 13 млн рублей. Это в 2,5 раза увеличило ежесуточное количество вывозимого снега. Только силами департамента транспорта мы в этом сезоне вывезли снега в объеме 2,5 млн куб. м.

Однако при этом темпы и качество работ по вывозу снега продолжали оставаться одним из основных поводов для критики как со стороны общественности, так и со стороны представителей депутатского корпуса в Новосибирске. Особенно болезненной оказалась ситуация со снегоуборкой в частном секторе в разных районах города.

— Я предлагаю ввести ЧС по отношению к частному сектору, — говорит председатель комиссии по социальной политике Николай Тямин, представляющий Ленинский район. — Все депутаты, у которых на округах есть частный сектор, понимают, о чем я говорю. У меня нет претензий к районной администрации, одним грейдером более 300 улиц пройти невозможно. Ситуация усугубляется еще и тем, что в распутицу из частного сектора не могут вывезти мусор по объективной причине. Даже «ГАЗель» не может заехать на территорию частного сектора. Нужно усиливать работу в направлении частного сектора. Заявки, которые люди подают в районные администрации, — это уже крик души жителей.

Проблемы в частном секторе подтверждают и данные городской контрольно-счетной палаты, о чем сообщил председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев.

— Отчет КСП выявил ряд проблем, — говорит депутат. — Нет единого норматива уборки частного сектора. У нас разные расценки на одни работы. Нет системного подхода к уборке частного сектора. Далее, не хватает денег на модернизацию техники для ДЭУ, а мэрия заключает контракт с подрядчиками, лишая ДЭУ этих денег.

В свою очередь, мэрия обратилась за помощью в выделении средств в размере 200 млн рублей на приобретение новых единиц снегоуборочной техники в правительство региона. Однако область в выделении средств отказала. Сейчас руководство муниципалитета намерено возобновить переговоры с регионалами по данному поводу. Кроме того, в рамках планирования городского бюджета сейчас рассматривается вариант получения коммерческого кредита на указанные цели в сумме 50 млн рублей на приобретение 14 единиц техники.

В ТОСЭР «Линево» хотят собирать минитракторы — малоформатная техника, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Есть у нас тротуары, куда чистики не проходят. Отсюда кредитная история, направленная на приобретение этой малоформатной техники.

О нехватке техники говорят и депутаты.

— У нас дефицит техники — 74%, — приводит данные по Советскому району депутат Наталья Пинус. — У оставшихся 26% износ составляет 81%. Я лично оцениваю эту ситуацию как критическую. Нужно предпринимать еще какие-то меры, помимо кредита в 50 млн рублей.

В мэрии уточняют, что обеспеченность техникой района составляет 40%, в то же время признают факт ее нехватки из-за уборки снега на других территориях.

В дополнительном финансировании нуждается и логистика по вывозу и складированию снега. Как сообщают в руководстве города, в связи с ростом и развитием Новосибирска мест для снегоотвалов в черте города становится все меньше, а вывоз снега на периферию увеличивает себестоимость процесса.

— Каждый кубометр снега — это рубли бюджетных денег, — говорит мэр. — Стало труднее. Город растет и благоустраивается. Территории районов центральной части для складирования снега все меньше и меньше. Остается везти на периферию, а, значит, вывоз кубометра возрастает в цене. У нас есть два наших мусорных полигона, но вывозить туда очень дорого. Один кубометр по себестоимости возрастает в разы, если, допустим, везти из центра или с одного берега на другой.

Как напомнили на сессии депутаты, некоторое время назад ходили разговоры о запуске в Новосибирске снегоплавильной станции.

— У нас департамент промышленности в свое время по выставкам возил какое-то снегоплавильное устройство, которое изготовило одно из предприятий Новосибирска, — обратился к городскому руководству председатель комиссии горсовета Антон Тыртышный. — Оно еще живо? Что с ним?

Снегоплавильное устрйоство, как выяснилось, вполне себе живо, но является недешевым для муниципалитета «удовольствием».

— Снегоплавилка, которую сделал ОАО Завод «Труд», — для нас дорога, — говорит Олег Клемешов. — Необходимо рассматривать опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Это снегоплавилки на сетях канализационных, либо на сетях ливневых канализаций. Такой опыт, думаю, стоит изучить и внедрять в Новосибирске, потому что плавление здесь наиболее дешевое. Хотя снегоплавилка на Фадеева удобно находится, но логистика вывоза снега на снегоотвалы съедает практически всю экономию. Потому, повторю, нужно изучать опыт и искать возможности строительства снегоплавильных станций на сетях.

Помимо снегоплавильных станций иногородний опыт мог бы пригодиться и при расчистке улиц.

— Есть федеральная методика, в ней отражены несколько уровней содержания дорог: высокий, средний, допустимый, недопустимый, — сообщает депутат Наталья Пинус. — По каждому из уровней даны конкретные показатели. По этой методике работают, например, Тверь, Ростов. Если уровень содержания недопустимый, то идет неоплата выполненных работ. Что делается в соответствии с этим порядком? Передается на аутсорсинг. Отыгрываются лоты, идет оплата по уровню содержания. Это позволит переложить на плечи подрядчиков вопросы технического обеспечения: сколько там грейдеров надо, другой техники, а нам просто даст возможность с них требовать.

С Пинус не согласен ее коллега Антон Тыртышный.

— Передача на аутсорсинг этих работ — это просто отмывка денег и имитация деятельности, — говорит депутат. — Главы районов знают, что бывают удачные случаи, когда повезет с подрядчиком, но это исключение. И второе. Там, куда мы вывозим снег, на снегоотвалы — давайте оплачивать только «кубы», никаких машиночасов. Все, кто работают в строительстве, понимают, о чем речь. Тариф может быть дифференцированный — в зависимости от той зоны, откуда вывозится снег, но платить должны за кубометры, чтобы не было никаких простоев, за которые приходится платить.

В то же время о делегировании ответственности (в том числе частным компаниям), но в ином плане заявил вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

— Нам никогда не хватит ни денег, ни техники, если мы не заставим, не привлечем к уборке снега собственников зданий, предприятий, — говорит вице-спикер горсовета. — Мы должны сформулировать свои предложения в законодательство об административной ответственности. Нанять дворника для уборки участка, прилегающего к твоему магазину, — очень простой метод, и этот участок тротуара будет всегда свободен от снега, когда мы несколько раз оштрафуем собственника, если он не будет убирать эту территорию.

В свою очередь, в мэрии напоминают, что объекты, на которых в последнее время произошли резонансные события, связанные с обрушением снега, находятся как раз не в городской, а в частной или государственной собственности, что уже априори говорит о необходимости ответственности их владельцев.

— Большая часть этих случаев связана с юрлицами не муниципальными, — подтверждает глава города. — Мы почистили более 4 тысячи крыш жилого сектора, где-то не без огрехов. А где произошли эти резонансные случаи? В Академгородке, на Красном проспекте, на Фабричной здания находятся в государственной собственности. На пересечении улиц Мичурина и Гоголя — в частном владении. Это актуальный вопрос — эффективно воздействовать на частников, на государственные органы, чтобы они включались в эту работу. Некоторые считают, что это не их проблемы.

По информации мэрии Новосибирска, в городе в настоящее время насчитывается более 2 тысяч улиц, переулков и проездов, которые подлежат уборке. Из них 310 магистральных улиц входят в зону ответственности департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и более 1,7 тысячи — в зону ответственности районных администраций, из которых более тысячи — улицы индивидуальной жилой застройки. Ежедневно силами ДЭУ и подведомственных учреждений администраций уборку улично-дорожной сети города проводят до 260 единиц специализированной техники в дневную и до 340 единиц в ночную смену. Для удаления зимней скользкости, в том числе на тротуарах, использованы 72,9 тысячи тонн смеси отсева дробления горных пород, а также 5,3 тысячи тонн противогололедного реагента «Бионорд».