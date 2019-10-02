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Заведующего патологоанатомическим отделением будут судить за получение взятки

Общая сумма взяток превысила 1 млн рублей.
  • 02/10/2019, 17:08
Заведующего патологоанатомическим отделением будут судить за получение взятки

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в период времени с января 2010 по июль 2019 г.г., заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1», находясь в помещении ООО «Некрополь», используя свое должностное положение систематически получал лично от менеджера ООО «Некрополь» взятки на общую сумму более 1 млн рублей за дачу указаний подчиненных ему сотрудникам патологоанатомического отделения о предоставлении родственникам умерших информации об ООО «Некрополь», как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Заведующий патологоанатомическим отделением задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 44-летней менеджера ООО «Некрополь» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), — уточнили в пресс-службе ведомства.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2

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