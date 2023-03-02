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Сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь

  • 02/03/2023, 13:41
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Сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь
Следственный комитет проверит, почему начала протекать крыша в новом четырехквартирном доме.

В Тогучинском районе Новосибирской области в новостройке, в которой обладателями новых квартир стали 12 местных жителей, начала протекать крыша и потрескались стены, пишет КП-Новосибирск.

Отмечается, что четырехквартирный дом, который был стал только прошлой осенью, предназначался для детей-сирот.

В региональном правительстве сообщили, что квартиры были оборудованы сантехникой, плитой и были полностью готовы к заселению.

В настоящее время следственный комитет начал проверку по данному факту. Об этом рассказала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала, что сироте из Новосибирской области местные власти предлагают переехать в полуразвалившийся дом.

Фото правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость инцидент дети-сироты власть


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