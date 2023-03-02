Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

По просьбе редакции Infopro54 исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева рассказала о том, стоит ли делать гендерные акценты в бизнесе и управлении, а также перспективах использования Национальной стратегии действий в интересах женщин.

— Наталия, в самом конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Большая частя документа заточена на меры, направленные на улучшение положения женщин в обществе, бизнесе, органах власти и т.д. На ваш взгляд, насколько это необходимо: делать гендерные акценты в том же бизнесе, на руководящих позициях?

— Утверждение стратегии на самом высоком уровне очень значимо. В стратегии говорится о том, что несмотря на определенное улучшение дисбаланс в представленности женщин на уровне принятия решений сохраняется, отмечается, что женщины находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами в сфере экономики, сохраняются барьеры занятости для женщин, обусловленные стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и женщин. В ней прописаны конкретные цифры в части квалификации, образования женщин, их вовлеченности в бизнес, в политику, в управленческие процессы, а также разницы средних заработных плат мужчин и женщин (в среднем около 30%). Статистика, отраженная в стратегии, позволяет сделать выводы и понять направления, в которых необходимо работать, чтобы наиболее эффективно реализовать все текущие задачи, которые стоят перед нашей страной.

— Означает ли это, что сейчас женщин в России настолько зажимают в профессиональном развитии, что для решения этого вопроса понадобилась целая стратегия?

— На прошлой неделе мы специально провели стратегическую сессию с членами комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Наша задача была обсудить, какие меры позволили бы женщинам обеспечить равные возможности во всех сферах жизни, повысить экономическую независимость, политическую активность и возможность самореализации женщин. И примеры проявления гендерного неравенства звучали, хоть мы и не ставили себе целью говорить именно об этом. Но такие примеры есть и в моей практике: так в начале карьеры меня не приняли на работу юристом несмотря на мои профессиональные данные, объяснив это тем, что я недавно вышла замуж и, по мнению работодателя, через год-два обязательно уйду в декрет, поэтому они взяли молодого специалиста-мужчину. Однако этот опыт не помешал мне построить карьеру юриста, затем начальника юридического отдела, коммерческого директора, уйти в свободное плаванье в качестве индивидуального предпринимателя и еще более плотно заняться общественной деятельностью. На мой взгляд, важно идти вперед и качественно делать свое дело, это однозначно эффективнее, чем тратить время на размазывание слез по поводу несправедливости в жизни. Именно поэтому итогом стратегической сессии, которую специально для нас провела Елена Кузнецова, предприниматель и наставник, ведущая авторского курса «Лидерство и личный бренд руководителя» на программе MBA, стала именно выработка конкретных предложений: как улучшить, сделать более эффективной работу и возможности для лидерства талантливых, профессиональных женщин.

— Насколько новосибирские бизнес-леди, члены ОПОРЫ РОССИИ» поддерживают этот документ?

— Несмотря на то, что я являюсь еще и руководителем комитета по развитию женского предпринимательства в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ», я, как и многие другие девушки нашего сообщества, считаю, что проблемы в бизнесе гендера не имеют. Дефицит кадров, потребность в дешевых и длинных деньгах, налоговая нагрузка, вопросы с продвижением и стабильным сбытом актуальны для всех предпринимателей.

Однако путь в предпринимательство женщин имеет свои отличия. Достаточно большая доля женщин уходят в свободное плавание в декретном отпуске. И здесь важно женщину поддержать, дать уверенность, необходимые знания.

И получается, что женщина, родив ребенка, получает шанс, временной лаг, чтобы попробовать проявить себя в новом направлении. При этом по статистике женщины в два раза больше заняты домашними делами. Участницы стратсессии отметили, что важно не разделять работу как в профессиональной сфере, так и по дому на мужскую и женскую. Если человек профессионально может выполнять какие-то функции лучше, то его нельзя ограничивать со ссылкой на гендер. Но для изменения отношения общества к разделению труда и обязанностей необходимо подключать соответствующую информационную политику с поддержкой государства и СМИ.

Так, одним из предложений, которое мои коллеги внесли на стратегической сессии, было расширение возможности использования материнского капитала на развитие бизнеса. Это очень толковое предложение, его однозначно необходимо проработать.

Национальная стратегия утверждена распоряжением правительства Российской Федерации, правительство ставит цель обеспечить в обществе равенство возможностей. На сессии многие участницы задавались справедливым вопросом: а как сама власть планирует решать вопрос этого равенства в органах государственной власти на самом высоком уровне? Сколько у нас губернаторов-женщин? Какой процент женщин в правительстве региона на высших должностях? Думаю, что сейчас все заинтересованные в реализации стратегии станут внимательно следить за тем, будет ли увеличиваться доля женщин в федеральных, региональных и местных органах власти в высшей группе должностей. На мой взгляд, важно, чтобы доля женщин-руководителей росла, в нашей стране и регионе достаточно опытных и профессиональных лидеров женского пола.

— Не считаете, что это попахивает феминизмом? А как с ним перегибают палку, можно посмотреть на примере зарубежных стран? Не приведет ли это к тому, что доля инфантильных мужчин у нас начнет резко расти?

— Ни в коем случае! Я — за разумный баланс. Считаю, что как среди женщин, так и мужчин есть отличные управленцы. Участие в руководстве как мужчин, так и женщин однозначно приведет к более качественным решениям и даст более объемный результат. Мужчины имеют свои сильные стороны, они ориентированы на конкретную задачу, они решительны, видят проблему крупно, но скорее в 2D. Женщины более внимательны к деталям, обладают тонкой интуицией, более точно и глубоко оценивают последствия, умеют находить компромиссы. Именно поэтому консолидация сильных сторон мужчин и женщин-руководителей помогла бы усовершенствовать управленческие процессы и повысила бы эффективность принимаемых решений.

Еще раз подчеркиваю: я не считаю, что качество управленца зависит от гендерного фактора. На мой взгляд, есть либо хороший, либо плохой управленец — и пол здесь не имеет значения. К сожалению, и сегодня не редки ситуации, когда при равных кандидатах и лучших навыках у женщин приоритет отдается мужчинам, так как женщин считают более мягкими, ориентированными на интересы семьи. Тем не менее у нас есть успешные женщины в политике, в промышленности, в агрохолдингах, в крутых технологичных компаниях, которые они поднимали от стартапа до международного уровня.

Нет задачи убирать профессионалов, есть задача при выборе опираться на знания, профессиональные навыки и выбирать лучших. Считаю, что если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.

— То есть принцип подбора кадров нужно перестраивать, чтобы смотреть на профессиональные качества кандидата с сюрпризом в виде пола на финише?

— А почему бы и нет? Такое предложение выдвигалось на нашей стратегической сессии. Такая практика уже используется в IT-сфере, когда при подборе сотрудников кандидатам выдают задания и по итогам тестов принимают решения о встрече с человеком, не редко именно на последнем этапе узнавая его пол. Компании-работодатели понимают, что гендер может сыграть негативную роль при найме сотрудника, и именно поэтому вначале оценивают его скилы.

Эту историю можно продолжить с акцентом на эйджизм. С повышением пенсионного возраста вопрос стал острее. На рынке труда большое количество специалистов с большим опытом работы, которые находятся в предпенсионном возрасте, и многие отделы кадров их отсекают просто по дате рождения. Не принимается во внимание тот факт, что сегодня очень многие следят за своим здоровьем, внешним видом, выглядят моложе своих лет, современно и органично в коллективе разновозрастных сотрудников, постоянно прокачивают свои профессиональные компетенции, проходят курсы, тренинги и в зрелом возрасте получают очередное высшее образование. Работающие женщины чаще мужчин считают, что им мешает развиваться не только гендерная, но и возрастная дискриминация.

Что касается еще одной особенности женского лидерства, то санкционный 2022 год показал, что женщины-руководители адаптивны и устойчивы. Именно им пришлось заместить позиции коллег, которые уехали из России или были мобилизованы. По некоторым данным, около 45% женщины в 2022 году проходили обучение, чтобы восстановить баланс в бизнесе, заполнить пробелы и двигаться дальше.

— Можете привести пример эффективности гендерного равенства в руководстве? Есть ли у вас в практике такие примеры?

— Далеко ходить не буду. Да — это наше реготделение «ОПОРЫ РОССИИ». Несколько лет назад мы были на шестом месте в рейтинге региональных отделений, а сейчас поднялись уже на третье. У нас в реготделении 650 предпринимателей — лидеров отраслевых союзов и ассоциаций, 40 отраслевых комитетов. При этом у нас практически равное количество мужчин и женщин в руководящих органах и в организации в целом. Баланс мужского и женского позволяет находить идеальные решения по всем вопросам, и это, вероятно, одна из причин нашего роста, который продолжается.

В целом, возвращаясь к национальной стратегии, отмечу, что лично для меня ее утверждение стало несколько неожиданным, но знаковым моментом. Появилось предчувствие неотвратимости перемен, а также чувство личной ответственности и мотивация участия в формировании и внедрении конкретных изменений для достижения целей стратегии. В любом случае гендер или иные стереотипы не должны быть препятствием для реализации женщины, что напрямую влияет на повышение ее финансовых результатов, а значит, в целом на благосостояние и рост возможностей для более чем 55% трудоспособного населения нашей страны и их семей.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2022 года в Российской Федерации проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн — женщины.

55% граждан, имеющих высшее образование, — женщины.

Женщины составляют 28,3% среди докторов наук и 43,4% среди кандидатов наук.

В 2021 году доля женщин в общей численности занятого населения составила 48,6%.

Около 30% организаций, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, возглавляют женщины. Наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных и образовательных услуг.

Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%, в сфере услуг — 58%. Женщинами реализуются проекты в сферах дошкольного и дополнительного образования, культуры, оказания социальных и иных общественно полезных услуг.

Среди самозанятых женщины составляют 40%.

С 2016 года доля женщин, замещающих должности гражданской службы в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти, за последние 5 лет увеличилась на 2,5% (на 2021 год — 59,4%), доля женщин среди государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации — на 4,7% (на 2021 год — 74,2%).

Доля женщин в категории «руководители» в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти увеличилась на 5,3% и составляет почти 40% общего числа руководителей (на 2021 год — 1,2 тысячи женщин).

Среди государственных гражданских служащих исполнительных органов субъектов Российской Федерации доля женщин, замещающих должности категории «руководители», увеличилась на 2% (на 2021 год — 61%, 25,3 тысячи женщин).

Доля женщин среди депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации увеличилась на 2,7% (на 2021 год — 16,3%), доля женщин среди членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — на 3% (на 2021 год — 19,5%).

В группе «руководители» в соответствии с общероссийским классификатором занятий доля женщин-руководителей составляет 46,2%.

Женщины составляют абсолютное большинство в отраслях, в которых заработная плата ниже средней по экономике (на 2021 год доля женщин, занятых в области образования, составляла 82,4%, в области здравоохранения и социальных услуг — 79,8%, в гостиничном бизнесе и общественном питании — 73,5% и в торговле — 61,6%).

При высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на высоком уровне (28%). По данным Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.

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