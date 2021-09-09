Продажу «Сибсельмаша» признали законной

Продажа крупнейшего сибирского машиностроительного предприятия «Сибсельмаш» признана соответствующей нормам законодательства. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Западно – Сибирского округа. Суд подтвердил решение предыдущих инстанций, которые отказали в признании недействительными результатов торгов по продаже имущества обанкротившегося завода. Как сообщает, «Коммерсантъ – Сибирь», кассационные жалобы проигравшего участника торгов АО «НПО «Курганприбор», а также кредитора «Сибсельмаша» ООО «ПО «Гормаш» оставлены судом без удовлетворения.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012 года предприятие было признано банкротом и было открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает миллиард рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До минувшего года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании — АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие за 505 млн. рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.