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Сегодня в Барнауле завершается Фестиваль-тур «Новосибирский транзит-2022»

  • 20/06/2022, 13:41
Сегодня в Барнауле завершается Фестиваль-тур «Новосибирский транзит-2022»
В ходе тура четыре новосибирских театра – «Красный факел», «Глобус», НГДТ п/р С. Афанасьева и «Первый театр» – посетили Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул.

В этом году впервые прошел Фестиваль-тур «Новосибирский транзит-2022», инициированный и организованный театром «Красный факел» при поддержке Правительства НСО.

В ходе тура четыре новосибирских театра – «Красный факел», «Глобус», НГДТ п/р С. Афанасьева и  «Первый театр» – посетили Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Коллективы передвигались друг за другом по цепочке – таким образом, в один и тот же день фестиваль могли принимать площадки сразу нескольких городов.

Программа «Новосибирского транзита-2022» получилась жанрово и тематически разнообразной и продемонстрировала большой диапазон художественных средств, с помощью которых сегодняшний театр выстраивает диалог со зрителем. В афишу вошли семейная драма «Дикая утка» Г. Ибсена («Красный факел), музыкальная комедия «Ханума» А. Цагарели (НГДТ п/р С. Афанасьева), мистическое road-movie «Марьино поле» О. Богаева («Первый театр») и исторический анекдот «Генерал и его семья» Т. Кибирова («Глобус»).

После каждого спектакля театры-участники, а также коллективы принимающей стороны проходили еще одно важное, хоть и шуточное испытание – представляли на суд коллег свои капустные номера. Традиция капустников давно уже стала отличительной особенностью «Ново-Сибирского транзита», а потому было решено сохранить ее и в новом фестивальном формате.

Помимо показа спектаклей, всех участников тура ждала и культурная программа – увлекательные экскурсии, знакомящие гостей с городом, его архитектурой, природой и достопримечательностями.

В преддверии закрытия были подведены некоторые итоги фестиваля в цифрах:

4 театра-участника
4 города
5 площадок
16 показов спектаклей
14 тонн декораций, оборудования и костюмов
1500 километров дорог преодолено каждым театром-участником
8000 зрителей

Что же касается творческих результатов – судя по многочисленным отзывам зрителей в социальных сетях, а также участников и организаторов, фестивалю удалось выполнить свои задачи, укрепить культурные связи между городами и устроить настоящий театральный праздник для томичей, кемеровчан, новокузнечан и барнаульцев. Артисты с интересом отмечали, как отличалась реакция зала в четырех городах, как по-разному зрители воспринимали одни и те же моменты спектакля – что усиливало ощущение неповторимости каждого показа. Также участники выразили надежду на проведение фестиваля-тура и в следующие годы – новый формат оставил у всех самые положительные впечатления. «В который раз мы убедились, что сибирская земля богата талантами, а люди здесь отличаются гостеприимством, открытостью и, конечно, удивительным чувством юмора. В каждом из городов тура, несмотря на их своеобразие и уникальные черты, мы чувствовали общность, ту самую творческую энергию,  объединяющую всех нас. А это дорогого стоит. Спасибо Правительству Новосибирской области за поддержку, благодаря которой первый фестиваль-тур состоялся!», – резюмировал поездку руководитель фестиваля Александр Кулябин.

Напомним, что фестиваль-тур был приурочен к знаменательной дате – 85-летию Новосибирской области.

Фото пресс-службы Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь

Теги : Театр «Красный факел»


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