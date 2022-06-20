Открыты продажи в новом масштабном жилом квартале Новосибирска

Новый девелоперский проект строится по принципу «город в городе» — с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жильцов «Акации на Игарской» все необходимое расположено внутри квартала.

Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает «Акацию на Игарской» комфортной для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все в шаговой доступности. В 10 минутах езды— лесопарковая зона с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центр для восстановления и релакса «Мира Термы».

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в условиях нестабильной рыночной ситуации вложение в недвижимость — надежный способ сохранить деньги:

— Сейчас остается неопределенность с инструментами сбережения средств: вкладывать в доллары странно, рынок акций остается волатильным, к тому же он явно не для всех, депозиты после снижения ставок былую привлекательность утрачивают. Поэтому инвестициям в недвижимость в России альтернативы нет — берут люди новостройки для себя или под сдачу: квартиры отрабатывают инфляцию и помогают сохранять накопленное.

В «Акации на Игарской» представлены более 20 планировочных решений, среди которых студии площадью от 29 до 33 кв. м, однокомнатные от 40 до 47 кв. м, классические двухкомнатные от 60 до 70 кв. м, а также просторные трёхкомнатные квартиры от 58 до 82 «квадратов».

Кроме того, преимущество нового квартала — уютное и безопасное пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейтдорожками, с удобной навигацией.

Приобретая квартиру в «Акации на Игарской», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Справка: В портфолио строительной компании «Акация» — сданные жилые комплексы: «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стал самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании — более 60 тысяч кв. м сданного жилья. В настоящее застройщик на берегу Оби возводит квартал «Сосновый бор».

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 258-77-44

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