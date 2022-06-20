Курс рубля в ближайшее время станет более волатильным

Банкир Михаил Задорнов рассказал о том, что в ближайшее время курс рубля станет более волатильным. По его словам, это связано с невозможностью бюджетного правила.

Задорнов напомнил, что ранее, согласно бюджетному правилу, Министерство финансов закупало с помощью Банка России излишки валюты, когда курс сильно укреплялся.

— А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным. То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене, — цитируют «Известия» эксперта.

Он отметил, что балансовый курс нацвалюты для экономики находится на уровне 65−70 рублей за доллар и примерно столько же за евро.

Ранее редакция приводила мнение экспертов, отмечавших, что рубль получил сигнал о пике роста.