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В регионе стартовала программа льготной ипотеки

Ожидается, что приобрести жилье по сниженной ставке смогут более 1000 жителей области.
  • 13/05/2019, 17:26
В регионе стартовала программа льготной ипотеки

Правительством Новосибирской области запущена программа льготной ипотеки по ставке от 7,25% на покупку строящегося жилья. Ожидается, что приобрести жилье по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона. Реализация программы запланирована до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, согласно новой ипотечной программе, льгота от 0,5% до максимальных 3% будет компенсироваться за счет средств областного бюджета Новосибирской области. На эти цели в бюджете региона в 2019 году предусмотрено порядка 155 млн рублей.

Новая программа льготной ипотеки реализуется совместно единым институтом развития в жилищной сфере – АО «Дом.РФ» и его партнером по реализации программ ипотечного кредитования на территории региона – АО «НОАИК».

— По программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру у застройщика как в ещё строящемся, так и в готовом доме. Базовая ставка по программе составляет 10,5%, размер скидки зависит от суммы займа. Ставка для заемщика устанавливается на весь срок займа, и не подлежит повышению до окончания действия договора, — уточнили в пресс-службе.

Воспользоваться льготной ипотекой смогут граждане, постоянно проживающие и работающие на территории Новосибирской области и относящиеся к перечню социально значимых категорий. Полный список категорий представлен в постановлении правительства Новосибирской области от 20.02.2015 №68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Фото: Gensa Gensa

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