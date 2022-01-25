«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

Инвестиционная стратегия

— Регина, как оцениваете 2021 год с точки зрения частного инвестора? Насколько удачными оказались инвестиции в финансовый рынок?

— 2020 год был более эффективным с точки зрения роста стоимости акций, особенно компаний малой капитализации. 2021 год уже не показал такие большие доходности, хотя резких и глубоких коррекций мы тоже не увидели.

— А чего ждать от 2022 года на американском фондовом рынке?

— Во-первых, рекомендую ознакомиться с годовым прогнозом от наших аналитиков, там подробно описаны итоги 2021-го и представлены прогнозы на текущий год по рынкам США, России и других стран. В базовом сценарии на 2022 год заложена цель по индексу широкого рынка S&P 500 на уровне 5040 пунктов, два повышения ставки ФРС. Мы ожидаем, что число локдаунов из-за COVID-19, даже локальных, будет минимальным.

— В какие секторы и компании в США в такой ситуации лучше инвестировать?

— У нас позитивный прогноз по нефтегазовому сектору и газодобыче, умеренно позитивный или нейтрально-позитивный — по технологическому сектору, телекомам и медиа, строительству, космосу и обороне, логистике и транспорту, индустрии гостеприимства.

Еще по нескольким отраслям хотелось бы сказать отдельно. От финансового сектора ожидаем нормализацию и замедление темпов роста фундаментальных показателей, так как результаты 2021 года оказались высокими. Компании из сектора здравоохранения могут привлечь защитными свойствами во время высокой инфляции — рецептурные препараты дорожают еще быстрее. Также будет востребовано все, что связано с COVID-19, то есть вакцины, лекарства, тесты. От акций горнодобывающих компаний в целом ждем роста, но нужно помнить о возможных коррекциях цен на отдельные металлы. Автопром сейчас — не лучшая инвестиционная идея из-за высоких оценок лидеров отрасли при сохранении проблем из-за дефицита чипов. Наконец, ждем дальнейшего развития альтернативной энергетики: по нашим оценкам, продажи солнечных панелей и сопутствующих систем могут вырасти на 8% годовых в 2022-м.

Также наши аналитики составили модельный портфель из 24 компаний, что могут показать рост в текущем году. Некоторые из них известны даже максимально далеким от инвестиций россиянам: Microsoft, Johnson & Johnson, Adobe, недавно переименованная из Facebook в Meta Platforms и материнская компания Google — Alphabet.

Для диверсификации

— По какому принципу следует формировать облигационную часть портфеля?

— На мой взгляд, сейчас не время облигаций, номинированных в долларах США. При ставке инфляции выше 6% редко какие облигации по купонам дают доходность 4-5%. Если инвестор диверсифицирует средства в этот инструмент, то он не сможет получить доходность даже на уровне инфляции. Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам.

На российском рынке можно инвестировать средства в рублевые облигации второго-третьего уровня листинга с доходностью 11-14% годовых, так называемые высокодоходные облигации или ВДО. Можно присмотреться к таким эмитентам, купив паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний», который «Фридом Финанс» вывел на биржу. В него входят более 20 выпусков ВДО, а полученный купонный доход распределяется между пайщиками.

— То есть ПИФы стоит включить в портфель?

— Конечно, ведь хороший фонд — это почти самостоятельный портфель, с их помощью проще охватить большее число перспективных отраслей и компаний, добиться высокой диверсификации и получить прибыль. Например, не обязательно покупать по отдельности компании из сектора здравоохранения, достаточно найти фонд с ними в составе. Так вы сэкономите время и заплатите комиссию только один раз.

Наша компания также вывела на биржу интересный ИПИФ «Индустрии будущего», который торгуется на СПБ Бирже. В него входят компании, успех которых сегодня, может быть, не так очевиден, но через несколько лет они могут показать очень хорошую доходность: производство электрокаров, беспилотников, технологии 5G и т. д. Эти технологии еще не вошли в нашу повседневную жизнь, но их перспективы вполне просчитываются. Думаю, что этот фонд может составить около 5% в инвестиционном портфеле.

— А если говорить об инструментах с высокой доходностью? Может, кто-то из ваших клиентов захочет рискнуть в 2022 году? Какие рекомендации есть для таких инвесторов?

— В 2022 году мы пока не рекомендуем выбирать такие инструменты. Считаю, что сейчас к формированию портфеля нужно относиться более спокойно и взвешенно, придерживаясь политики широкой диверсификации.

На перспективу

— Ожидаете сохранение динамики роста интереса инвесторов к финансовому рынку в 2022 году?

— По итогам 2021 года на Мосбирже были открыты почти 17 млн брокерских счетов, и мы ожидаем, что в 2022 году этот интерес сохранится. Инвесторы делятся позитивным опытом со знакомыми, которые потом приходят на рынок. Нам в работе тоже помогают рекомендации клиентов, работает накопительный эффект присутствия нашей компании в Новосибирске.

В среднем рублевые ценные бумаги занимают в портфелях наших клиентов от 5 до 20%. Все остальное — в долларах. При использовании льгот, которые предлагает частным инвесторам регулятор, например налоговый вычет для владельцев ИИС, можно в рублях получить 20-25% годовых. Уровень отдачи от инвестиций в валюте, по нашим прогнозам, может составить 10-15%. На наш взгляд, это отличный результат. Будет больше — мы будем только рады за своих клиентов, ведь вряд ли многие новосибирские компании сегодня получают доходность 15% годовых в валюте.

Фондовый рынок для бизнеса

— Какие услуги может предложить ваша компания бизнесу, который хочет привлечь средства через фондовый рынок?

— Мы оказываем услуги андеррайтинга, так как выпуск облигаций в целях привлечения капитала продолжает набирать популярность у российских эмитентов, причем этим пользуются не только крупные компании, но и средний бизнес. У нас очень профессиональный департамент корпоративных финансов, который рассматривает заявки от таких компаний. Чтобы выйти на публичный рынок, они должны соответствовать определенным требованиям. Очень важную роль играет зрелость бизнеса, настрой собственников на то, чтобы их компания стала публичной. Кроме того, выход на биржу повышает узнаваемость компании, ее статус.

При поддержке нашего департамента на бирже размещались компании из самых разных отраслей. Иркутская компания «Труд», работающая в дорожной отрасли, Институт стволовых клеток человека, ООО «Агрофирма «Рубеж», завод ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», выпускающий в том числе оборудование для самолетов, лизинговая компания «ДиректЛизинг», девелопер торговой недвижимости АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Бонды этих компаний входят в состав ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», о котором я говорила ранее.

ИК «Фридом Финанс» (ООО)

Новосибирск, Советская, 37а, 1 этаж, Тел: +7 (383) 377‒71‒05

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