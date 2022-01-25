Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

На первой коммерческой ферме iFarm Berries, построенной в Новосибирске, завершается сбор урожая клубники. Благодаря современным методикам сладкая ягода может выращиваться локально и круглый год без применения пестицидов, сообщила пресс-служба «Сколково». Напомним, новосибирская компания iFarm Berries является ее резидентом.

Площадь фермы — 550 кв. м. На этом участке растут более 4000 кустов клубники. Используется кассетная рассада heavy tray с закрытой корневой системой и фиксированным количеством заложенных цветоносов. Цикл роста растений (период от вегетации до плодоношения) зависит от выбранного сорта и может составлять от 3 месяцев до полугода. С одного посадочного места можно собирать до 2,4 кг клубники за год.

— Важнейшим фактором, лимитирующим развитие вертикального фермерства в мире, стал узкий ассортимент культур, для которых разработаны технологии выращивания. iFarm Berries приближает нас к сельскому хозяйству будущего, в котором главное место займут высокие технологии, — отметила проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Софья Ромашенко.

iFarm Berries — промышленная технология выращивания клубники на закрытых фермах. Важным преимуществом является вертикальная система ярусов: она позволяет экономить пространство и размещать фермы в черте города, оборудуя под производство цеха или склады. Технологическими процессами управляет IT-платформа Growtune: с помощью нее контроль микроклимата и работы персонала, планирование посадок, а также мониторинг состояния растений осуществляются автоматически.

Клубнику в период цветения опыляют естественным путем — для этого фермы оснащают ульями со шмелями. Уровень Brix (содержание сахара в водном растворе) выращенной ягоды составляет более 10 градусов: такой показатель говорит о том, что клубника — сладкая.

— Во всем мире растет спрос на технологии устойчивого выращивания съедобных растений в контролируемой среде (CEA, controlled environment agriculture). Наибольшее распространение в настоящее время имеют салатные вертикальные фермы, но мы наблюдаем рост интереса к локальному выращиванию клубники и овощей в закрытых помещениях. Этот тренд также подтверждают аналитические исследования рынка, — прокомментировал соучредитель и президент iFarm Александр Лысковский.

Напомним, о планах по запуску в Новосибирске пилотной вертикальной земляничной фермы Лысковский сообщил весной 2021 года. По его оценкам, на запуск проекта были необходимы 29,9 млн рублей инвестиций. Работу по выращиванию клубники компания вела с 2018 года. Интерес к ее результатам проявляли представители HoReCa и ритейлеры не только в Новосибирске, но и в Москве. В перспективе предприниматель не исключал

Сейчас по технологии iFarm Berries идет строительство клубничной лаборатории в Германии совместно с одним из крупнейших местных агропроизводителей.

Внедрение технологии iFarm Berries дает тепличным хозяйствам, ресторанам, холдингам и поставщикам свежей продукции возможность усилить производственные мощности и расширить ассортимент, запустив круглогодичное производство клубники. В скором времени клубничные фермы могут появиться еще в нескольких городах России — Красноярске, Иркутске и Москве.

iFarm — инновационная платформа-интегратор современных био- и агротехнологий, которая позволяет локально и круглый год выращивать вкусные органические овощи, ягоду и зелень без применения пестицидов. Созданные на ее базе уникальные алгоритмы выращивания в автоматическом режиме управляют микроклиматом, светом, регулируют питание растений и также могут использоваться в других тепличных системах, обеспечивая конкурентную урожайность продуктов растениеводства. В 2021 году iFarm стал победителем конкурса на присуждение премий мэра Москвы «Новатор Москвы» в номинации «Меняющие реальность» по направлению «Искусственный интеллект и информационные технологии».